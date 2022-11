Hrvaška bo Ukrajini donirala ruske helikopterje, v zameno pričakuje ameriške

14 helikopterjev Mi-8 in Mi-8 MTV 1 naj bi hrvaška vojska odstopila ukrajinski. S tem bi Hrvaška ostala brez več kot pol svoje transportne flote. Odločitev hrvaškega ministrstva za obrambo naj bi kmalu obravnavala in potrdila hrvaška vlada. Čeprav jih Hrvaška potrebuje, saj sodelujejo v reševalnih akcijah, pri prevozih organov za transplantacijo in transportu bolnikov s hrvaških otokov, naj bi se na tak način skušali "znebiti" stare vojaške opreme še iz časa vojne na Hrvaškem in narediti prostor za novejše helikopterje.

Je pa o teh načrtih prejšnji teden javno spregovoril hrvaški predsednik Zoran Milanović , ki je dejal, da so ga prosili za mnenje o tej donaciji. "Mojega mnenja ne bodo dobili, ker niso razložili, kako jih bodo nadomestili. Temu ne bom nasprotoval, ne bom pa niti pisal mnenja. Ne upajo sprejeti te odločitve," je dejal Milanović.

A vlada je glede informacij, da se o tej hrvaški donaciji sploh pregovarjajo, precej skopa. "Ni treba govoriti, dokler se ne zgodi," je po poročanju Dnevnik.hr dejal podpredsednik vlade in hrvaški notranji minister Davor Božinović . Hrvaški premier Andrej Plenković pa je zagotovil, da bo Hrvaška še vedno imela dovolj helikopterjev za lastne potrebe. "Ničesar ne delamo na način, da bo hrvaška vojska praznih rok, ampak dajemo samo tisto, kar lahko in kar je v teh okoliščinah povsem primerno," je dejal.

Nekaterim helikopterjem se namreč prihodnje leto iztečejo sredstva za vzdrževanje in jih ne bi mogli več uporabljati, je pred meseci potrdil minister za obrambo Mario Banožić . Po neuradnih informacijah pa naj bi vsi ti helikopterji do leta 2026 šli iz uporabe. Hrvaška se je namreč že pred časom odločila, da bo rusko vojaško opremo postopoma zamenjala za opremo, ki je izdelana na Zahodu, zato remont teh rabljenih zračnih plovil ne pride v poštev.

Ruske Mi-8 naj bi zamenjali z ameriškimi Black Hawki

Hrvaška naj bi si s to donacijo želela narediti prostor za ameriške helikopterje Black Hawk. Plenković naj bi se tudi o tem pogovarjal s predsednico zastopniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi, ki je konec oktobra obiskala Zagreb. A za zdaj še ni razkril, kaj so se z ZDA dogovorili in kaj bi lahko Hrvaška dobila v zameno za 14 ruskih helikopterjev. Tudi na hrvaškem obrambnem ministrstvu o tem, s čim bodo nadomestili helikopterje, ki jih bodo nadomestili, ne dajejo pojasnil, češ da gre za tajne informacije.

"Vse odločitve o donaciji tehnične in vojaške pomoči Ukrajini so tajne, zato ne moremo podajati podatkov o vrsti opreme, ki jo Hrvaška donira," so zapisali v odgovoru za hrvaške medije. Prav tako niso odgovorili na vprašanja o tem, katere helikopterje bodo nabavili v zameno.

Hrvaška je sicer letos nabavila že dva helikopterja UH-60M Black Hawk, ki sta namenjena za posebne enote hrvaške vojske. Nameravajo pa nabaviti skupno 10 teh ameriških helikopterjev.