Hrvaška bo Ukrajini poslala tanke v zameno za nemške leoparde

"Hrvaška je pokazala pripravljenost, da iz svoje zaloge Ukrajini dobavi 30 tankov in 30 oklepnih vozil. Podpora Ukrajini vključuje tudi dostavo streliva. Nemčija pa bo ta projekt finančno podprla ," je dejal Boris Pistorius . Poudaril je, da Hrvaška v zadnjem času veliko vlaga v posodobitev lastnih oboroženih sil in da bo v ta namen nabavila tudi tanke leopard 2A8.

Ivan Anušić je medtem pojasnil, da bo Hrvaška do konca leta Ukrajini poslala 30 bojnih tankov M84 in 30 oklepnih vozil M80. "Nemčija bo to pošiljko vzela kot avans za nakup do 50 tankov najnovejše generacije 2A8, ki jo bodo začeli izdelovati in dobavljati na Hrvaško," je dodal. Prve dobave nemških tankov pričakujejo leta 2026.

Na Hrvaškem sta sicer glede vojne v Ukrajini v sporu vlada pod vodstvom premierja Andreja Plenkovića in predsednik države Zoran Milanović. Slednji je nedavno zavrnil sodelovanje hrvaške vojske v Natovi misiji varnostne pomoči in usposabljanja za Ukrajino (NSATU), ker da želi zaščititi Hrvaško pred vojno in sprejeti vse ukrepe, da bi ostala zunaj vojnih spopadov.