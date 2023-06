Hrvaška bo začela uvažati spermo in jajčne celice

Zaradi pomanjkanja zanimanja je hrvaško društvo za človeško reprodukcijo in endokrinologijo v sodelovanju z državo začelo priprave na uvoz spolnih celic iz licenciranih bank v EU. Tako bo parom omogočilo oploditev z biomedicinsko pomočjo na Hrvaškem, poroča Jutranji list.

Predsednica društva Dinka Pavičić Baldani ob tem pojasnjuje, da Hrvaška zaradi pomanjkanja darovalcev ni mogla ustvariti lastne banke spolnih celic. Po njeni oceni je razlog za to najverjetneje dejstvo, da darovalec na Hrvaškem ne sme biti anonimen, plačevanje donacij pa je prepovedano.

Spolne celice bodo uvažali iz Španije, Danske, Italije in drugih držav, ki izpolnjujejo zahteve hrvaške zakonodaje. Postopek za uvoz darovanih spolnih celic bo enak kot za transplantacijo organov. Hranili jih bodo v pooblaščeni ustanovi ter jih uporabili za oploditev in ustvarjanje zarodka izključno pri paru, za katerega so bile namenjene. Uporaba celic za katerega od drugih parov ne bo mogoča.

Na hrvaškem zavodu za zdravstveno zavarovanje (HZZO) so lani prejeli 106 zahtev za donacijo spolnih celic. Odobrili so jih 89. Pari dvakrat pogosteje potrebujejo jajčne celice kot spermo. Na posege jih najpogosteje napotijo v Severno Makedonijo in Češko. Stroški teh posegov, vključno s prevozom, so lani po doslej prejetih računih HZZO znašali več kot 210.000 evrov.