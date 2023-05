Hrvaška bolnišnica nad prostorsko stisko: 'Na en voziček položite dve trupli'

Potem ko so se konec aprila v medijih pojavili posnetki iz zagrebške bolnišnice Sveti Duh, kjer so trupla pokojnikov ležala na vozičkih in tleh bolnišničnih hodnikov, je uprava bolnišnice odredila notranji nadzor. Ob tem so odpustili predstavnika patološkega oddelka Fabijana Kneževića in pomočnika mrliškega oglednika Ivana Merzaka. Hrvaški Jutranji list pa slaba dva tedna za revizijo objavlja zapisnik, ki ga je ob tem naredilo vodstvo. Datum na dokumentu je 16. maj 2023, pod njega je podpisan Igor Alfirević, namestnik direktorice bolnišnice Ane-Marije Šimundić.

Ta je bila, kot je zapisano v uvodu dokumenta, "zaradi novice globoko pretresena po objavi posnetkov". Prav tako je v uvodu zapisano, da vodstvo nikoli ni bilo obveščeno o kršitvi pravilnika o postopku umirajočih in obdukciji. V nadaljevanju pa, da v bolnišnici "ni dovoljeno polagati trupel na tla mrtvašnice ali ravnati s truplom na nespoštljiv način ali na način, ki bi povzročil poškodbe ali spremembe na truplu".

Da bi rešili prostorsko stisko, zaradi katere je prišlo do težav, v nadaljevanju dokumenta vodstvo zaposlenim predlaga, naj na en voziček položijo dve trupli na način noge-glava. S tem bi se lahko v mrtvašnici nahajalo do 22 trupel, od tega 12 v hladilnikih, šest na treh vozičkih in štiri na dveh obdukcijskih mizah. Pieteta pokojnika tako ne bi bila kršena, navajajo. Brez novega ukrepa je v mrtvašnici prostor za do 12 trupel.

Odstavljeni predstojnik: Direktorica je vedela, da trupla ležijo po tleh

Direktorica Šimundić pri reviziji ni bila prisotna, ker naj bi bila že dalj časa na bolniški odsotnosti. Kljub temu se je v nedeljo pojavila na intervjuju na hrvaški javni televiziji. Tam je znova poudarila, da ni bila seznanjena z dejstvom o manku prostora.

A to naj ne bi držalo, nekaj dni po intervjuju izpostavlja odstavljeni predstojnik patološkega oddelka Knežević. Ta zatrjuje, da je vodstvo o pomanjkanju prostora večkrat opozoril, v dokaz pa Jutranjemu listu priložil tudi pisma s popisom situacije, na katere odgovora ni nikoli prejel. Šimundićevi jih je poslal lanskega julija, v njih pa posebej izpostavil, da trupla včasih ležijo po tleh mrtvašnice.