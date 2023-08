Hrvaška brez novih dotokov: 'Smo na vrhuncu obremenitve'

Na Hrvaškem najhuje že mimo. Škodo so zabeležili v občini Brdovec, kjer so več ljudi evakuirali, tri migrante iz Afganistana pa rešili pred utopitvijo. Vodna gladina v Zagrebu je dosegla nivo mostov, a se ta odteka proti Odranskemu polju, novih dotokov iz Slovenije ne pričakujejo. "Nevarnosti ne bi smelo biti," sporočajo iz družbe Hrvatske vode.

Zoran Đuroković, direktor družbe Hrvatske vode, miri prebivalce Hrvaške, da večje nevarnosti ne bo. Kot je dodal za HRT, se je z razbremenitvijo skoraj četrtine savskih voda proti Odranskemu polju razbremenila tudi vodna gladina na območju mesta Zagreb, ki je v popoldanskem času že skoraj dosegla mostove. V državi veljajo protipoplavni ukrepi. Ti so vzpostavljeni na reki Muri, Dravi in Savi. Po poročanju Indexa so na terenu pripadniki civilne zaščite, ki postavljajo zajezitvene nasipe. Novega dotoka iz Slovenija južni sosedi ne pričakujejo, nevarnosti pa prav tako ne predstavljala reka Kupa. O škodi poročajo le iz občine Brdovec, kjer je prišlo do stika z vodi pri približno 50 hišah. Kot dodaja Đuroković v občini ni nasipov, zato tam beležijo škodo. "Potrebno je stalno nadgrajevati nasipe in vzdrževati sistem."

Sava je čez dan ponekod prestopila bregove. V bližini Hendrixovega mostu v Zagrebu so gasilci s splava rešili dve osebi, v občini Brdovec pa so tri migrante iz Afganistana rešili pred utopitvijo. "Rešeni so bili in mislim, da so jih že oskrbeli v zdravstvenem domu," je pojasnil notranji minister Davor Božinović. Na območju Primorsko-goranske županije so v petek gasilci opravili 82 intervencij, na območju Istrske županije 13, v Zadarski županiji 27 in več kot deset na območju Zagrebške županije. Največ intervencij se je nanašalo na črpanje vode iz objektov, polnjenje vreč s peskom ter odstranjevanje vej in dreves s cest, poroča hrvaški N1.

Splitsko-dalmatinsko županijo je ponoči prizadelo tudi neurje, ki je zaradi strel povzročilo več manjših požarov. Te so gasilci že pogasili. Poleg neurja je bilo po poročanju hrvaških medijev pred polotokom Sveti Petar opaziti tudi vodno trombo, ki naj bi trajala le nekaj minut. Za celotno državo je sicer v veljavi rumeno opozorilo. Poleg že napotenih sil pa je v stanju pripravljenosti tudi 150 pripadnikov hrvaške vojske. Neurje je že v petek prizadelo mesto Čabran, blizu mejnega prehoda Babno Polje. Zaradi obilnih padavin se je razlila reka Čabranka, ki pa je zaradi nanosov vejevja skoraj podrla jez v središču mesta. Več gospodinjstev je utrpelo škodo, zaradi plazov je bila nekaj časa zaprta tudi cesta Plešče–Čabar.

