Hrvaška carina objavila fotografije droge in orožja, ki so ga zasegli Slovenki

V vozilu so nato našli 20 paketov s skupno 22,7 kilograma kokaina ter dve pištoli in pet nabojnikov.

Vozilo je obmejna policija preiskala v okviru okrepljenih dejavnosti v boju proti nezakonitim migracijam in tihotapljenju.

39-letna Slovenka je v vozilu tihotapila kokain in orožje

Mamila in orožje so zasegli, 39-letno slovensko državljanko pa zaradi suma nedovoljene proizvodnje in prometa z drogami ter izogibanja carinskemu nadzoru priprli. Policija je kazensko ovadbo predala državnemu tožilcu.