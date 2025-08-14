Apartmaji dražji od all-inclusive hotelov: bo Hrvaška izgubila goste?

Pred podaljšanim koncem tedna, ko si številni še zadnjič privoščijo izlet na morje, je razpon cen v ponudbi apartmajev na Hrvaškem velik: Rovinj 140, Šibenik 90 evrov za dve osebi na noč. Ni nek luksuz, sta pa oba v centru mesta in cenovno najbolj ugodna. Medtem boste za nočitev v razkošni vili v Šibeniku odšteli 999, v Rovinju pa kar 5791 evrov. A kdo si to sploh lahko privošči? Turisti se zato raje odločajo za ugodnejše all-inclusive ponudbe v drugih Sredozemskih državah, kot je na primer Tunizija, ki trenutno velja za najbolj ugodno destinacijo.

Pred podaljšanim vikendom, ko veliko ljudi še zadnjič v sezoni odide na morje, so na hrvaškem portalu Net.hr prelistali ponudbe cen namestitev in ugotovili, da je cenovni razpon ogromen. Za začetek so na najbolj priljubljeni platformi poiskali priljubljeno destinacijo v Istri, Rovinj. Možnosti ni veliko, nekateri apartmaji so od mesta oddaljeni kar 20 kilometrov, cene apartmajev za dve osebi pa se gibljejo od 1200 do 3700 evrov za teden dni. Južneje, na otoku Krk, je možnosti več, cene apartmajev pa so višje – od 1400 do več kot 4000 evrov. Šibenik je cenovno nekoliko bolj dostopen, saj so na voljo nastanitve od 1000 do 1750 evrov. Apartmajev sicer ne manjka, niti na vrhuncu sezone, vendar povsod primanjkuje raznolike ponudbe.

Plaža na Krku FOTO: Profimedia icon-expand

"V ponudbi sta samo sonce in morje, to je znano. Ta koncept privablja le ljudi, ki si sonca in morja želijo le za kratek čas v poletni sezoni," pravi gospodarski analitik Damir Novotny. Za sedem dni sonca in morja boste na Korčuli za apartma odšteli manj kot v Šibeniku, od 837 do 1700 evrov, medtem ko je v Dubrovniku veliko ponudbe, ki sega od ugodne, okoli 1100 evrov, pa vse do popolnega razkošja za več kot pet tisoč evrov na teden.

Najbolj ugodna v Sredozemlju je Tunizija

Cene apartmajev sicer so nekoliko dražje kot lani, a težava je v tem, da so podražitve povsod. "Trgovina na drobno in tudi vse, kar je zunaj namestitvenih objektov – tukaj mislim, da imamo prostor za izboljšave glede cen," ocenjuje Boris Žgomba, predsednik Združenja potovalnih agencij pri Hrvaški gospodarski zbornici.

Vprašanje je torej, ali se bo nekdo zaradi visokih cen kepice sladoleda, ležalnikov ali sadja odločil raje kupiti letalsko vozovnico za Grčijo ali Turčijo, nato pa tam teden dni bival v hotelu z all inclusive ponudbo za enak znesek, kot bi ga plačal za apartma v Rovinju ali Šibeniku? "Hrvaška ni tako draga, kot si ljudje mislijo. Odvisno je. V Grčiji je na primer veliko hotelov, ki ponujajo samo nočitev z zajtrkom, medtem ko se tukaj večinoma ponuja polpenzion. Turčija je bila včasih zelo ugodna, zdaj se je podražila, a dvignili so tudi raven storitev in zdaj je veliko hotelov s ponudbo all-inclusive. Od sredozemskih destinacij je – da bodo ljudje vedeli – še najbolj ugodna Tunizija," je povedal Alojz Pavlović, direktor potovalne agencije s sedežem v Zagrebu.

Tunizija FOTO: Shutterstock icon-expand

Turisti potrošijo manj denarja

Hrvati so sicer še vedno zvesti Jadranu, pravijo poznavalci, in koliko so cene negativno vplivale na sezono, bo jasno šele, ko bo glavna sezona mimo. Že zdaj pa je jasno, da gostje zapravljajo manj. "Gosti tukaj v povprečju porabijo 170 evrov na dan, medtem ko v Španiji, ki je naš neposredni konkurent, porabijo 300 evrov, na Portugalskem pa celo približno 400. Torej vprašanje niso višje cene, ampak kakovost ponudbe. Kar pogosto poudarjam, je, da ni slabih gostov, obstaja samo slaba ponudba," pravi Žgomba. Pomanjkanje boljše ponudbe v vseh teh letih rešuje dejstvo, da večina gostov na Jadran lahko pride z avtomobilom, ne z letalom. "Prebivalec Avstrije, Bavarske, Poljske, Češke, Slovaške, Italije, Švice se usede v avto, ni mu treba čakati na letalo, rezervira hotel prek agencije ali kako drugače in pride. Ni nujno, da za sedem dni, lahko za deset, za pet, kakor mu pač ustreza. To je velika prednost Hrvaške, ki ji je nihče ne more vzeti. Če tega ne bi imeli, pa bi zagotovo morali malo bolj previdneje voditi našo turistično politiko," še doda Pavlović.

Kepica sladoleda FOTO: Shutterstock icon-expand

Kako dolgo še?