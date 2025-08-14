Svetli način
Tujina

Apartmaji dražji od all-inclusive hotelov: bo Hrvaška izgubila goste?

Zagreb, 14. 08. 2025 10.42 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
32

Pred podaljšanim koncem tedna, ko si številni še zadnjič privoščijo izlet na morje, je razpon cen v ponudbi apartmajev na Hrvaškem velik: Rovinj 140, Šibenik 90 evrov za dve osebi na noč. Ni nek luksuz, sta pa oba v centru mesta in cenovno najbolj ugodna. Medtem boste za nočitev v razkošni vili v Šibeniku odšteli 999, v Rovinju pa kar 5791 evrov. A kdo si to sploh lahko privošči? Turisti se zato raje odločajo za ugodnejše all-inclusive ponudbe v drugih Sredozemskih državah, kot je na primer Tunizija, ki trenutno velja za najbolj ugodno destinacijo.

Pred podaljšanim vikendom, ko veliko ljudi še zadnjič v sezoni odide na morje, so na hrvaškem portalu Net.hr prelistali ponudbe cen namestitev in ugotovili, da je cenovni razpon ogromen.

Za začetek so na najbolj priljubljeni platformi poiskali priljubljeno destinacijo v Istri, Rovinj. Možnosti ni veliko, nekateri apartmaji so od mesta oddaljeni kar 20 kilometrov, cene apartmajev za dve osebi pa se gibljejo od 1200 do 3700 evrov za teden dni.

Južneje, na otoku Krk, je možnosti več, cene apartmajev pa so višje – od 1400 do več kot 4000 evrov. Šibenik je cenovno nekoliko bolj dostopen, saj so na voljo nastanitve od 1000 do 1750 evrov. Apartmajev sicer ne manjka, niti na vrhuncu sezone, vendar povsod primanjkuje raznolike ponudbe.

Plaža na Krku
Plaža na Krku FOTO: Profimedia

"V ponudbi sta samo sonce in morje, to je znano. Ta koncept privablja le ljudi, ki si sonca in morja želijo le za kratek čas v poletni sezoni," pravi gospodarski analitik Damir Novotny.

Za sedem dni sonca in morja boste na Korčuli za apartma odšteli manj kot v Šibeniku, od 837 do 1700 evrov, medtem ko je v Dubrovniku veliko ponudbe, ki sega od ugodne, okoli 1100 evrov, pa vse do popolnega razkošja za več kot pet tisoč evrov na teden.

Najbolj ugodna v Sredozemlju je Tunizija

Cene apartmajev sicer so nekoliko dražje kot lani, a težava je v tem, da so podražitve povsod. "Trgovina na drobno in tudi vse, kar je zunaj namestitvenih objektov – tukaj mislim, da imamo prostor za izboljšave glede cen," ocenjuje Boris Žgomba, predsednik Združenja potovalnih agencij pri Hrvaški gospodarski zbornici.

Preberi še Hrvaška je predraga, Čehi imajo novo najljubšo destinacijo

Vprašanje je torej, ali se bo nekdo zaradi visokih cen kepice sladoleda, ležalnikov ali sadja odločil raje kupiti letalsko vozovnico za Grčijo ali Turčijo, nato pa tam teden dni bival v hotelu z all inclusive ponudbo za enak znesek, kot bi ga plačal za apartma v Rovinju ali Šibeniku?

"Hrvaška ni tako draga, kot si ljudje mislijo. Odvisno je. V Grčiji je na primer veliko hotelov, ki ponujajo samo nočitev z zajtrkom, medtem ko se tukaj večinoma ponuja polpenzion. Turčija je bila včasih zelo ugodna, zdaj se je podražila, a dvignili so tudi raven storitev in zdaj je veliko hotelov s ponudbo all-inclusive. Od sredozemskih destinacij je – da bodo ljudje vedeli – še najbolj ugodna Tunizija," je povedal Alojz Pavlović, direktor potovalne agencije s sedežem v Zagrebu. 

Tunizija
Tunizija FOTO: Shutterstock

Turisti potrošijo manj denarja

Hrvati so sicer še vedno zvesti Jadranu, pravijo poznavalci, in koliko so cene negativno vplivale na sezono, bo jasno šele, ko bo glavna sezona mimo. Že zdaj pa je jasno, da gostje zapravljajo manj.

"Gosti tukaj v povprečju porabijo 170 evrov na dan, medtem ko v Španiji, ki je naš neposredni konkurent, porabijo 300 evrov, na Portugalskem pa celo približno 400. Torej vprašanje niso višje cene, ampak kakovost ponudbe. Kar pogosto poudarjam, je, da ni slabih gostov, obstaja samo slaba ponudba," pravi Žgomba.

Pomanjkanje boljše ponudbe v vseh teh letih rešuje dejstvo, da večina gostov na Jadran lahko pride z avtomobilom, ne z letalom. "Prebivalec Avstrije, Bavarske, Poljske, Češke, Slovaške, Italije, Švice se usede v avto, ni mu treba čakati na letalo, rezervira hotel prek agencije ali kako drugače in pride. Ni nujno, da za sedem dni, lahko za deset, za pet, kakor mu pač ustreza. To je velika prednost Hrvaške, ki ji je nihče ne more vzeti. Če tega ne bi imeli, pa bi zagotovo morali malo bolj previdneje voditi našo turistično politiko," še doda Pavlović. 

Kepica sladoleda
Kepica sladoleda FOTO: Shutterstock

Kako dolgo še?

In zdaj, pred koncem sezone, se ni napačno vprašati, ali je trenutni model hrvaškega turizma prišel do roba? "Turistični sektor v tem stanju in strukturi je dosegel svoje meje. Glede na prihodke in število nočitev, torej glede na vse kazalnike turistične dejavnosti, verjetno ne more več rasti," ocenjuje Novotny. 

Ni nujno, da raste, pravzaprav bi lahko bil drugačen, kakovostnejši in cenovno dostopnejši, tako da bi turisti morda porabili več. Tudi tisti, ki bi radi šli na morje v zadnjem trenutku. Zato nas ne bi smelo presenetiti, če se bo v naslednji sezoni, če bo vse ostalo enako, veliko gostov namesto dragega apartmaja na Jadranu, ki ponuja le sonce in morje, odločilo za all-inclusive hotel v Sredozemlju. In porabili manj, zaključujejo na Net.hr.

cena hrvaška turizem ponudba namestitev
Naslednji članek

Na Nizozemskem strmoglavil balon s 34 potniki, umrla ena oseba

KOMENTARJI (32)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ve?ni optimist
14. 08. 2025 11.22
Vi se še kar s Hrvati ukvarjate, .... naša Slovenija pa v prostem padu, ....svaka čast, ...
ODGOVORI
0 0
KatiFafi
14. 08. 2025 11.20
-1
Hrvaška je overrated.
ODGOVORI
0 1
Malo za šalo
14. 08. 2025 11.20
+1
Na tem portalu veliko piše o Hrvaški, novica stoletja, poroka RoberTine pa. povsem v ozadju, še Ana Klašnja v Španiji je rangirana višje...da o prostituciji v Tropicani sploh ne govorimo...
ODGOVORI
1 0
Verus
14. 08. 2025 11.18
+3
Raziščite domači trg, torej slovenski. Pustite Hrvate, Srbe, Čehe... doma pokukajte. Pol litra vode 3€, cene komaj opaznega turizma pa takšne, kot bi bili res Sejšeli. Doma je veliko težav. Malo manj žog in kolesarjev, malo več resnega novinarskega dela. Plače obremenjene do nezavesti, najemnine 3x presegajo ekonomski standard prebivalcev v najemu, služb ni, tiste, ki so, so takšne, ki niso dostojne in zato se uvaža tujce. Doma, dragi novinarji, doma je veliko za pisati, samo zahteva malo več truda in raziskovanja, malo manj rumenega "medijstva"
ODGOVORI
3 0
Truth
14. 08. 2025 11.16
+7
In zakaj je za nas pomembno, če bo Hrvaška zgubila goste? Se ne bi raje ukvarjali st em, da jih je Slovenija že izgubikla?
ODGOVORI
7 0
jutri bolje bo
14. 08. 2025 11.14
+6
Ravno sem bil v Veroni in še nekaterih italijanskih mestih Cinque Terre... včasih sem se čudil visokim cenam v Italiji, danes se čudim visokim cenam na Hrvaškem.
ODGOVORI
6 0
profi
14. 08. 2025 11.14
+5
Dopustujem kjer jaz hočem,vse ostalo je nakladanje
ODGOVORI
5 0
Bolfenk2
14. 08. 2025 11.12
+1
Ne morete tunizijske puščave primerjati z jadransko obalo. To je tako kot če bi ceno obroka v McDonalds primerjal z Michelin restavracijo.
ODGOVORI
7 6
masterpiece
14. 08. 2025 11.19
+0
Pravijo tisti, ki še nikoli niso pokukali čez jadranske planke. Tunizija še zdaleč ni le puščava.
ODGOVORI
1 1
masterpiece
14. 08. 2025 11.21
O, kakšen poznavalec
ODGOVORI
0 0
VladdyDaddy
14. 08. 2025 11.22
Tako je, ne moreš primerjat jadranskih mcdonaldsov s turističnimi destinacijami v Tuniziji
ODGOVORI
0 0
yolli
14. 08. 2025 11.11
+5
Italijanska Apulia in Sardinija so cenejše od Hrvaške Dalmacije....Pa še boljša ponudba
ODGOVORI
7 2
Jerii
14. 08. 2025 11.09
+4
pometi pred domačim pragom
ODGOVORI
4 0
NiGenocid
14. 08. 2025 11.09
-4
Zgubila bo samo revne goste. Taki ki se morajo prezivljati z samo 1.500 neto mesecne place. In imajo popolnoma prav.Pasteta turistov nobeden ne mara.
ODGOVORI
3 7
zajfa
14. 08. 2025 11.21
Ja to bo super, ker nas je tako veliko premožnih v vsaki državi. 90% premožnih, 10% revnih a ne? hahahaha
ODGOVORI
0 0
Jerii
14. 08. 2025 11.09
+1
pa kaj nas to briga
ODGOVORI
1 0
Trikrat cepljen
14. 08. 2025 11.08
+0
Apartmaji so prepoceni, saj nenehno poslušam lastnike kako se hudujejo, ker gostje vse zasvinjajo in delajo neizmerno škodo. Če pa greste v hotel pa je hrana zelo čudna, saj jo kuhajo kuharji iz oddaljenih dežel in odstopa od nam znanih pričakovanj. Poleg tega te na vratih non stop gleda varnostnik, ( tako kot v sparu ) , da slučajno nebi kak kos ponujenega dali v žep. Oh ti gostje so le še nebodigatreba.
ODGOVORI
1 1
mackon08
14. 08. 2025 11.08
+2
V to gužvo na Krku niti zastonj ne grem. Kdor hoče naj izvoli, moje destinacije so daleč od Hrvaške, dosti boljše in cenejše.
ODGOVORI
3 1
nikolinormalen
14. 08. 2025 11.18
Tako, ja. V Egipt po salmonelo, za 600. All inclusive! 😎
ODGOVORI
0 0
mertseger
14. 08. 2025 11.07
+2
Ne bo, slovenceljni boste sedaj 2 meseca jamrali potem pa itak pozabili tako kot vsako leto doslej. In potem ponovi vajo naslednje poletje.
ODGOVORI
3 1
Mali medo
14. 08. 2025 11.06
+4
Čuden pa 2% več nočitev imajo k lani. Tko da vi vsako leto nabijate kako bodo šli v maloro za brez veze.
ODGOVORI
4 0
Panter 63
14. 08. 2025 11.05
+3
😄😄😄no pa smo pri apartmaji . Obdelali smo kepice sladoleda,kremo za sončenje, ležalnike, ceno vode. Zdaj pa se desetič, apartmaji. Vi imata novinarja kateri celo leto hodi po Hrvaški in izbira zgodbe. Negativne. Bravo.
ODGOVORI
3 0
Glotar
14. 08. 2025 11.01
+7
zakaj se vi tam na poptvju s tem ukvarjate?
ODGOVORI
7 0
Morgoth
14. 08. 2025 11.03
+4
Ker o resničnih problemih, ki pestijo Evropo ne smejo pisat. Npr o masovnih antimigrantskih protestih, ki jih imajo v Veliki Britaniji že več kot 1 mesec.
ODGOVORI
5 1
Petur
14. 08. 2025 11.04
+1
da bi se v paniki ljudje ustavili na slovenski obali v rokah neslovensko govorečih,kar bi ,kar je že prineslo podivjane cene...zato..
ODGOVORI
1 0
Vojko Kos
14. 08. 2025 11.05
+2
Ker večina slovencev tam dopustuje!
ODGOVORI
2 0
Trikrat cepljen
14. 08. 2025 11.10
+2
Zato, da se troli hranimo.
ODGOVORI
2 0
