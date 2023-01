Hrvaška centralna banka v analizo prejela ponarejene bankovce

Nekaj slabe volje je bilo ob začetku leta predvsem zaradi daljših čakalnih vrst na bankah, ko so Hrvati množično vračali stare kovance. "Da bi omogočili čimprejšnji prehod na evro in poenostavili postopek, so se banke odločile, da za več kot 100 bankovcev in kovancev ne bodo zaračunale provizije," so sporočili iz hrvaške centralne banke.

Za zneske, višje od 15.000 kun (1987 evrov), je banka dolžna stranko identificirati, torej preveriti njeno identiteto. Če želi stranka na banko položiti več kot 75.000 kun (9936 evrov), pa mora dokazati izvora denarja.

S prehodom na novo valuto pa so se pojavili tudi prvi primerki lažnih evrov. Tihomir Mavriček iz Hrvaške narodne banke pravi, da so v analizo že prejeli ponarejene bankovce. "Najpogosteje gre sicer za preproste ponaredke, ki predstavljajo gledališki denar, kar piše tudi na bankovcih," je pojasnil.

Denarja imajo v bankah dovolj, še miri Mavriček, ki je pojasnil, da je pripravljenih 627 milijonov kovancev in 346 milijonov kosov bankovcev. Da bi zadovoljili vse potrebe Hrvatov po gotovini v letošnjem letu, bodo prejeli še dodanih 210 milijonov kovancev.