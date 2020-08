Hrvaška deklica Mila, ki je v ZDA prestala izredno zahtevno zdravljenje levkemije, končno doma

V začetku marca lani je Milin oče Marin Rončević dobil klic iz bolnišnice v Filadelfiji, da lahko pripelje svojo na smrt bolno hčerko na zdravljenje v ZDA, a mora v kratkem času zbrati neverjetnih 2,5 milijona evrov za zdravljenje. Bil je prepričan, da jim ne bo uspelo, a so ga Hrvati presenetili in v vsedržavni dobrodelni akciji, v katero so se vključila tudi številna znana imena športnikov in estradnikov, zbrali še več od potrebnega zneska. Mila je tako aprila lani odpotovala v Filadelfijo po novo priložnost in jo tudi dobila.

Deklica je pred svojim prvim rojstnim dnevom zbolela za akutno mielogeno megakariocitno levkemijo. Gre za podtip maligne krvi ali kostnega mozga. Za to bolezen je značilno nenadno povečanje nezrelih krvnih celic, ki se kopičijo v kostnem mozgu in preprečujejo normalno proizvodnjo zdravih krvnih celic. Po dolgotrajnem zdravljenju se ji je stanje izboljšalo, bolezen pa se je lansko pomlad vrnila in starši so pomoč poiskali v tujini. Aprila lani je družina odpotovala v Filadelfijo, kjer so deklici v novembru lani presadili kostni mozeg. Zdravljenje je bilo uspešno, deklica je premagala levkemijo, po letu in štirih mesecih pa se je poleti končno vrnila na svojo rodno Reko, poroča 24sata.