Hrvaška dražja od Grčije in Španije: 'Pritožba št. 1 je cena'

"Prispela sem šele pred tremi urami, ampak mislim, da je tukaj res drago, ker me je samo steklenica vode stala 3,5 evra," je za net.hr povedala Iva, turistka z Malte. "Restavracije so bile najdražji del mojih počitnic na Hrvaškem," je medtem dejala Yivette, turistka iz Južne Afrike.

Kar opažajo turisti, zaznava tudi Eurostat. Euronews, ki je analiziral lanske cene namestitev in restavracij v Sredozemlju, ugotavlja, da je bivanje za turiste najcenejše na Portugalskem, sledita Turčija in Španija. Zlato sredino je dosegla Grčija, za njo je Hrvaška. Dražje hotele in restavracije imajo medtem le Italijani in Francozi.

Analitik Petar Vušković je za net.hr ocenil, da so višje cene na Hrvaškem v primerjavi z njenimi sredozemskimi tekmeci posledica rasti obratovalnih stroškov. "Zvišale so se cene energije, dela in hrane," pravi.

Tudi glede cen hrane je Hrvaška med dražjimi. Višje cene je Eurostat zabeležil v Franciji, Grčiji in Italiji, nižje kot na Hrvaškem pa na Portugalskem, v Španiji in Turčiji.