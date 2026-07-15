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Hrvaška dražja od Grčije in Španije: 'Pritožba št. 1 je cena'

Zagreb, 15. 07. 2026 09.59 pred 1 uro 2 min branja 48

Avtor:
M.S.
Dubrovnik

Restavracije in hoteli na Hrvaškem so dražji kot v Španiji in Grčiji, najcenejši pa so na Portugalskem in v Turčiji, kažejo podatki Eurostata. Analiza hrvaškega podjetnika medtem kaže, da turiste na Hrvaškem najbolj motijo (pre)visoke cene, še posebej v restavracijah.

"Prispela sem šele pred tremi urami, ampak mislim, da je tukaj res drago, ker me je samo steklenica vode stala 3,5 evra," je za net.hr povedala Iva, turistka z Malte. "Restavracije so bile najdražji del mojih počitnic na Hrvaškem," je medtem dejala Yivette, turistka iz Južne Afrike.

Kar opažajo turisti, zaznava tudi Eurostat. Euronews, ki je analiziral lanske cene namestitev in restavracij v Sredozemlju, ugotavlja, da je bivanje za turiste najcenejše na Portugalskem, sledita Turčija in Španija. Zlato sredino je dosegla Grčija, za njo je Hrvaška. Dražje hotele in restavracije imajo medtem le Italijani in Francozi.

Analitik Petar Vušković je za net.hr ocenil, da so višje cene na Hrvaškem v primerjavi z njenimi sredozemskimi tekmeci posledica rasti obratovalnih stroškov. "Zvišale so se cene energije, dela in hrane," pravi.

Tudi glede cen hrane je Hrvaška med dražjimi. Višje cene je Eurostat zabeležil v Franciji, Grčiji in Italiji, nižje kot na Hrvaškem pa na Portugalskem, v Španiji in Turčiji.

Hotel na Kosu
Hotel na Kosu
FOTO: Shutterstock

Najdražji alkohol imajo v Turčiji, sledijo Grki in Hrvati. Alkoholne pijače so medtem cenejše na Portugalskem, v Franciji, Španiji in Italiji. Najvišje cene morske hrane so medtem zabeležili v Grčiji, sledita Hrvaška in Francija.

"Ko govorimo o nekakšni percepciji turistične destinacije, potem se za primerjavo uporabljajo trije kriteriji. To so cena namestitve, cena hrane in pijače. V bistvu Hrvaška izgublja konkurenčnost v Sredozemlju," meni Vušković.

Rovinj, Hrvaška
Rovinj, Hrvaška
FOTO: Shutterstock

Nekoliko bolje se sicer Hrvaška odreže, če primerjamo skupne cene več kot 2000 izdelkov in storitev, ki jih je zajel Eurostat. V tem primeru je najdražja Francija, sledijo Italija, Španija, Grčija, Portugalska, Hrvaška in Turčija.

Hrvaški podjetnik Ivan Ivanković je medtem s pomočjo umetne inteligence analiziral 1,62 milijona ocen gostov na Googlu oz. Bookingu, ki so bivali v Sredozemlju. In kaj je ugotovil za Hrvaško? "Pritožba številka ena je cena, predrago je najpogostejša beseda," pravi.

Turiste na Hrvaškem prav tako moti, da ponekod lahko plačajo le z gotovino, pritožujejo pa se tudi nad ceno vode, pomanjkanjem klimatskih naprav, cenami parkiranja in majhnimi porcijami v restavracijah glede na ceno.

hrvaška poletje cene

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Cekin.si Primerjava stroškov: Je Hrvaška predraga za povprečnega turista?
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KOMENTARJI48

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royayers
15. 07. 2026 11.07
ceno še nekako požereš, odnos hrvatov do Slovencev pač ne. mi smo enostavno janezi, gledajo zviška, so cinični, tudi nesramni. zato smo mi že zdavnaj zaključili z njimi
Odgovori
+0
1 1
Legolas99
15. 07. 2026 11.07
Itak da je cenejša...jaz pravkar prišel iz Španije...sem še denar nazaj prinesel namenjen dopustu ,pa jedel in pil in fičke fačke kupil😀
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-2
0 2
biggbrader
15. 07. 2026 11.07
V bistvu se večina Hrvatov veseli manjšega obleganja njihovih zmogljivosti, ki sploh ne sledijo več takemu navalu, kot je bil do letošnjega leta.
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0 0
Masturbator
15. 07. 2026 11.03
Ce bi imela Slovenija kaj za ponuditi turistom, bi se v Slo tudi kdo ustavil. Tako pa vsi cimprej mimo.
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+5
5 0
ŠeVednoPlešem
15. 07. 2026 11.02
Picerija Toni Jelsa, lastnik domačin, pica margerita velika 10 evrov, pica Toni oziroma štirje letni časi 14 evrov, špageti s kozicami 13 evrov, lazanja 13 evrov, solatni krožnik s piščancem 12 evrov , hobotnica v solati 15 evrov, porcije konkretne , okusno … spil zraven dva mrzla gemišta ob vrhunski hobotnici z domačo solato, kapre, domače oljčno olje. Ne vem tako dobro v Slo nisem jedel
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+0
2 2
Ponent
15. 07. 2026 11.02
gres v apartma, nekaj skuhas sam, nekaj zraven pelješ, malo se znajdeš pa ni pretirano. Če pa bi rad hodil v restavracije, pa hoteli in podobno, pa boš plačal, se se sam odločiš kaj in kako boš preživel. Problem je samo v tem, da bi večina rada bla to kar ni, potem pa jamrajo. Hrvati so pametni.
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+3
3 0
bilythekid321
15. 07. 2026 11.01
cene so cisto ok. ce pa zelite da vam morje pljuska v obraz ko jeste je pa malo dražje. 🤷🏻‍♂️
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+1
1 0
krjola
15. 07. 2026 11.00
Hrvaška je dosadna do amena...
Odgovori
+3
5 2
metalika
15. 07. 2026 10.54
Nekoč so se smejali paradajz turistom, danes pa bi vsak rad živel kot petzvezdični gost. Želje so zastonj, račun v restavraciji pa žal ne.
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+3
4 1
Protoc
15. 07. 2026 10.53
Kaj pa vem, meso in mlečne izdelke imajo ceneje kot pri nas..sokovi pa pivo, je pa nenormalno drago na hrvaskem, 0.5l soka ni pod 1.2eur pivo pa pod 1.5eur
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-1
0 1
fotr80
15. 07. 2026 10.50
no, glede na to, da potujem res veliko, lahko recem, da ni res,da so IT restavracije drazje...precej cenejse kot na HR. Hrvaska ni predraga, je pa absolutnp predraga za to kar dobis...vecino je pofl, redko dobis dobro in svezo hrano, zadnjic so bili uzaljeni, kp sem zavrnil ribo, ker je bila dalec od tega, da bi bila sveza kot so mi to zatrdili...bili so vsaj tok fer, da je potem niso racunali, ker je niti pojedel nisem. Albanija je trenutno najboljsa destinacija, kjer najvec dobis glede na ceno. Hrcki so se pac mal zafrknil, ker so samo dvigoval cene, ponudba je pa prakticno ostala kot je bila v jugi
Odgovori
+0
2 2
Tako pac je
15. 07. 2026 11.03
Res je,ponudba glede na kolicino in ceno je podn.
Odgovori
+1
1 0
Mali medo
15. 07. 2026 10.49
Pišite kar hočete še skoz je ceneje k v Ljubljani.
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+2
4 2
Bolfenk2
15. 07. 2026 10.49
Hrvaška je res zelo draga. Zato smo si pametni tam zagotovili svojo nepremičnino. Če s seboj pripelješ vso hrano in pijačo, pa imaš lahko tam lep in poceni dopust.
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+0
2 2
Lara1234567
15. 07. 2026 11.00
Zakaj bi sploh imel svojo nepremičnino da hodiš vsako leto na isto destinacijo? Okej, za oddajanje zelo dobra naložba, vendar v namen dopusta brezveze sori...
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+1
1 0
mackon08
15. 07. 2026 11.04
Bolfenk2 celo življenje na eno in isto mesto in vse isto kot doma.To ni dopust.
Odgovori
+1
1 0
ŠeVednoPlešem
15. 07. 2026 10.44
Kaj jaz vem, vse je odvisno od tega, kam greš, v kakšne restavracije. Je drago na Hrvaškem, seveda, ampak se da tudi v restavracijah jesti dobro in relativno poceni. Podobne cene kot v Sloveniji, kaj tudi ceneje, recimo teletina in govedina ter svinjina v supermarketu Plodine v Jelsi na Hvaru celo precej ceneje kot pri nas. Pice v picerije v centru Jelse od 12 do 14 evrov, beli gemišt 2,5 evra , hobotnica v solati 15 evrov. Okej lani je bilo ceneje. Pač to je Jelsa. Zdaj lih v nobel lokale v elitni Hvar ne grem
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+0
2 2
ALEX0000
15. 07. 2026 10.42
Še dobro, da imajo Kosovarji veliko gostiln v teh hrvaških turističnih vaseh, da so vsaj malo nižje cene, ker domačini so vseeno precenjeni.
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+5
5 0
IZI 1979
15. 07. 2026 10.40
Ravnokar se vrnil iz dopusta na Pašmanu, cene enako kot pri nas, določene stvari celo cenejše. Še tudi v Biograd, tam cene nekoliko višje, ampak še vedno veliko nižje kot v Kranjski Gori
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+5
6 1
SEJBOBOL
15. 07. 2026 10.35
Pa sej ni res v IT nism nikol plaču tolk k v HR , razn če ste pobiral cene po Benetkah ...
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+6
6 0
fotr80
15. 07. 2026 10.53
tocno to...IT restavravije so med cenejsimi v EU. celo sredi Rima sem jedel za res normalen denar...najprej sm se mal ustrasu in pregledal cenik, potem pa ugotovil, da so precej normalne cene in absolutno cenejse kot na HR ali pri nas.
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+1
1 0
15. 07. 2026 10.35
Lep pozdrav iz Dubaja. Hotel 5☆ en teden, polpenzjon 550 eur za dva. Je res peklensko vroče, a gre. Od regresa bo še nekaj ostalo.
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+1
4 3
Celjan78
15. 07. 2026 10.38
lepe naravne znamenitosti imajo tam, anede?
Odgovori
+5
5 0
ALEX0000
15. 07. 2026 10.39
Si šel v malo Indijo :)
Odgovori
+1
1 0
jedupančpil
15. 07. 2026 10.44
super, k vas bo treba evakuirat bo pa spet jokcanje
Odgovori
+1
1 0
Matic321321
15. 07. 2026 10.34
Trenutno sva na morju. Trogir, Split, Omiš, Makarska. Vse sma obiskala skozi celoten dopust. Hrana za 2 približno od 40 do 50€. Cene recimo piva pa so od točeno 3€ do craft piva 7€. Za apartma 2m do morja za 8 nočitev 800€. Kje dobim to pri nas? Kje jem v restavracijah v večjih mestih pri nas za toliko? Če smo mi v turizmu razen Bleda 9 let za gorami še ne pomeni da morate zavajat!
Odgovori
+3
5 2
peT99
15. 07. 2026 10.36
Ignoriraj - glasni so ponavadi te, ki bodo jutri dol na dopustu...
Odgovori
+4
4 0
Tako pac je
15. 07. 2026 11.08
A kje dobim? Glih iz Grcije,Santorini,rezervacija ze januarja,polpenzion 590 eur+letalo,luskan hotel ob obali.lp
Odgovori
0 0
Truth
15. 07. 2026 10.31
Slovenija in Hrvaska. To so cene, da te kap. Mi zmoremo, mi smo na balkanu. LOL
Odgovori
+3
4 1
peT99
15. 07. 2026 10.33
Še vedno 90% slovenskih turistov dopustuje na Hrvaškem poleti 🤣
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+0
1 1
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