Hrvaška dražja od Grčije in Španije: 'Pritožba št. 1 je cena'

"Prispela sem šele pred tremi urami, ampak mislim, da je tukaj res drago, ker me je samo steklenica vode stala 3,5 evra," je za net.hr povedala Iva, turistka z Malte. "Restavracije so bile najdražji del mojih počitnic na Hrvaškem," je medtem dejala Yivette, turistka iz Južne Afrike.
Kar opažajo turisti, zaznava tudi Eurostat. Euronews, ki je analiziral lanske cene namestitev in restavracij v Sredozemlju, ugotavlja, da je bivanje za turiste najcenejše na Portugalskem, sledita Turčija in Španija. Zlato sredino je dosegla Grčija, za njo je Hrvaška. Dražje hotele in restavracije imajo medtem le Italijani in Francozi.
Analitik Petar Vušković je za net.hr ocenil, da so višje cene na Hrvaškem v primerjavi z njenimi sredozemskimi tekmeci posledica rasti obratovalnih stroškov. "Zvišale so se cene energije, dela in hrane," pravi.
Tudi glede cen hrane je Hrvaška med dražjimi. Višje cene je Eurostat zabeležil v Franciji, Grčiji in Italiji, nižje kot na Hrvaškem pa na Portugalskem, v Španiji in Turčiji.
Najdražji alkohol imajo v Turčiji, sledijo Grki in Hrvati. Alkoholne pijače so medtem cenejše na Portugalskem, v Franciji, Španiji in Italiji. Najvišje cene morske hrane so medtem zabeležili v Grčiji, sledita Hrvaška in Francija.
"Ko govorimo o nekakšni percepciji turistične destinacije, potem se za primerjavo uporabljajo trije kriteriji. To so cena namestitve, cena hrane in pijače. V bistvu Hrvaška izgublja konkurenčnost v Sredozemlju," meni Vušković.
Nekoliko bolje se sicer Hrvaška odreže, če primerjamo skupne cene več kot 2000 izdelkov in storitev, ki jih je zajel Eurostat. V tem primeru je najdražja Francija, sledijo Italija, Španija, Grčija, Portugalska, Hrvaška in Turčija.
Hrvaški podjetnik Ivan Ivanković je medtem s pomočjo umetne inteligence analiziral 1,62 milijona ocen gostov na Googlu oz. Bookingu, ki so bivali v Sredozemlju. In kaj je ugotovil za Hrvaško? "Pritožba številka ena je cena, predrago je najpogostejša beseda," pravi.
Turiste na Hrvaškem prav tako moti, da ponekod lahko plačajo le z gotovino, pritožujejo pa se tudi nad ceno vode, pomanjkanjem klimatskih naprav, cenami parkiranja in majhnimi porcijami v restavracijah glede na ceno.
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