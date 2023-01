Nov sistem cestninjenja na Hrvaškem: v eni uri prehod do 3000 vozil

"Nov sistem elektronskega cestninjenja temelji na izbranih tehnologijah, izključuje možnost plačevanja cestnine z gotovino, za vsa tovorna vozila in motorna kolesa pa uvaja obveznost uporabe naprav v vozilu za plačilo cestnine, ki bodo omogočale lažji pretok prometa, brez ustavljanja vozil zaradi cestninjenja," je zapisano v predhodni oceni predloga Zakona o cestninjenju, ki jo je hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo poslalo v javno obravnavo.

Hrvaška je namreč kot članica EU do 25. marca 2024 nacionalno ureditev, ki ureja področje zaračunavanja pristojbin za uporabo določene infrastrukture za vozila, dolžna uskladiti z Direktivo 2022/362. Vlada je to vključila v Državni načrt za okrevanje in odpornost (NPOO), ki predvideva financiranje projekta Elektronski sistem cestninjenja.

Sprememba, ki se obeta, je nov elektronski sistem cestninjenja v Republiki Hrvaški, ki temelji na tehnologiji samodejnega prepoznavanja registrskih tablic, poudarjajo na ministrstvu. Kot napovedujejo, bo zakon ukinil možnost plačila uporabe avtocest z gotovino, kar bo posledično znižalo operativne stroške cestninjenja. "Vsa tovorna vozila in motorna kolesa bodo morala za plačilo cestnine uporabljati napravo v vozilu. Lažja vozila z nosilnostjo do 3,5 tone bodo imela možnost izbire med uporabo naprave v vozilu za elektronsko cestninjenje in prijavo v sistem za avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic," še piše v objavljenem dokumentu.