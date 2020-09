Hrvaška ima 204 nove primere, v bolnišnici 278 bolnikov

Na Hrvaškem so od 25. februarja, ko so potrdili prvi primer, do zdaj novi koronavirus potrdili pri 15.340 ljudeh. Zaradi covid-19 je umrlo 257 bolnikov. Do zdaj so opravili skupno 273.684 testov na okužbo z novim koronavirusom. Ozdravelo je 13.815 oseb, od tega 828 v zadnjih 24 urah.

Znova so največ primerov našteli v Splitsko-dalmatinski županiji, in sicer 52. Iz prestolnice poročajo o 17 novih okužbah, iz Istre pa o enem primeru.

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 204 nove primere okužbe z novim koronavirusom. Opravili so 6387 testov. Trenutno je na Hrvaškem 1268 aktivnih okužb z novim koronavirusom, je danes sporočil hrvaški štab za civilno zaščito. V bolnišnicah se zdravi 278 bolnikov, od tega jih je 27 na ventilatorjih. Dve osebi sta umrli.

400 tisoč Hrvatov v stiku z virusom

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capakje v torkovem pogovoru za regionalno televizijo N1 izjavil, da so serološke raziskave pokazale, da je število prebivalcev, ki so bili v stiku z novim koronavirusom, za 25- do 30-krat višje od števila potrjenih okužb. V HZJZ so tako ocenili, da je bilo približno 400.000 prebivalcev verjetno v stiku z virusom.

Capak pričakuje, da bi lahko na Hrvaškem več kot polovica državljanov – to pomeni več kot dva milijona ljudi – prišlo v stik z novim koronavirusom do sredine prihodnjega leta, ko bi dosegli tudi čredno imunost. Napovedal je nadaljevanje seroloških preiskav.

Hrvaški štab civilne zaščite je podaljšal tudi začasno omejitev obratovanja gostinskih lokalov do 7. oktobra. Gostinski lokali na Hrvaškem lahko obratujejo do polnoči.

Gostinci v Splitsko-dalmatinski županiji so za četrtek napovedali, da bodo zaradi poslovnih težav, s katerimi se srečujejo med epidemijo covid-19, protestno zaprli lokale za eno uro. Tako kot so to nedavno storili njihovi kolegi iz Istre in Kvarnerja, bodo za eno uro ustavili svoje delo. Prav tako zahtevajo davčne olajšave ter državno podporo za posojila in investicije.