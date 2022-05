Hrvaška in Italija podpisali sporazum o razmejitvi izključne gospodarske cone

Po tem sporazumu sta državi za mejo potrdili že obstoječo črto razmejitve epikontinentalnih pasov na morskem dnu. " Hrvaška in Italija bosta z določitvijo te meje okrepili medsebojno sodelovanje na Jadranskem morju, Jadranu, na skupni kulturi, zgodovinski in geopolitični zapuščini, " je še povedal Grlić Radman.

Po besedah hrvaškega zunanjega ministra sta državi s tem sporazumom določili črto razmejitve izključne gospodarske cone in tako "trajno uredili vprašanje razmejitve v skladu z mednarodnim pravom".

" Danes smo podpisali zgodovinski sporazum med Hrvaško in Italijo o razmejitvi izključne gospodarske cone ," je po srečanju z italijanskim kolegom Luigijem di Maiom dejal Gordan Grlić Radman .

Šef hrvaške diplomacije je spomnil, da državi dobrososedsko sodelovanje v severnem Jadranu razvijata tudi s Slovenijo v sklopu tristranskih srečanj, ki so jih vzpostavili decembra 2020 v Trstu.

Di Maio je po današnjem srečanju ocenil, da se je s podpisom sporazuma začela nova faza odnosov med državama, ki v središče znova postavlja Jadransko morje. Dodal je, da to strateško os dodatno krepi tristransko sodelovanje s Slovenijo.

Hrvaška je februarja uveljavila svojo izključno gospodarsko cono v Jadranskem morju. Pred njo so to storile skoraj vse sredozemske države, tudi Italija, razen Grčije in Turčije.

Hrvaška izključna gospodarska cona se nahaja med zunanjo mejo hrvaškega teritorialnega morja v smeri odprtega morja. V skladu z mednarodnim pravom bi lahko segala do 200 navtičnih milj od obale, a ker je Jadransko morje ožje, je morala Hrvaška doseči še dogovor o razmejitvi z Italijo.

S postopkom razglasitve svojih con sta Rim in Zagreb seznanila tudi Slovenijo, ki v skladu z odločitvijo arbitražnega sodišča pravice do razglasitve lastne izključne gospodarske cone nima.

Slovenska stran je na tristranskih srečanjih s Hrvaško in Italijo na delovni ravni o sodelovanju v Jadranu izpostavila, da načrtovana razglasitev izključnih gospodarskih con Hrvaške in Italije ne sme v ničemer prejudicirati pravic Slovenije, ki jih ima ta po mednarodnem in evropskem pravu.