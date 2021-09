Hrvaška in Madžarska v gradnjo štirih novih mejnih prehodov

Ministra Szijjarto in Grlić Radman sta se danes v Veliki Kaniži (Nagykanisza), ki leži približno na pol poti med Zagrebom in Budimpešto, pogovarjala o čezmejnem sodelovanju, predvsem pa o prometnih povezavah, so sporočili s hrvaškega zunanjega ministrstva.

Szijjarto je po srečanju izjavil, da je povprečna razdalja med obstoječimi mejnimi prehodi med državama približno 50 kilometrov. Z novimi mejnimi prehodi bodo stanje izboljšali ter bolje izkoristili primerjalne prednosti, ki se ponujajo. Med drugim je omenil, da so zagotovili denar EU za izgradnjo mostu čez reko Muro pri Kotoribi na Hrvaškem in Murakereszturom na Madžarskem ter za povezave z lokalnimi cestami in tamkajšnjo avtocesto.