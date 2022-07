Hrvaška in Srbija v sporu zaradi prepovedi Vučićevega obiska v Jasenovcu

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po poročanju hrvaških in srbskih medijev načrtoval zasebni obisk v nekdanjem koncentracijskem taborišču Jasenovac in bližnjem mestu Pakrac na Hrvaškem, vendar so mu hrvaške oblasti to preprečile, kar je v Srbiji povzročilo burne reakcije.

Po hrvaških in srbskih medijih odmeva novica, da je Hrvaška srbskemu predsedniku Vučiču onemogočila vstop v državo. Informacije o tem naj bi v javnost spustili iz Plenkovićeve vlade. Vučić je pred obiskom stopil v stik s predsednikom SDSS Miloradom Pupovcem, ki zastopa interese srbske narodne manjšine na Hrvaškem, in mu sporočil, da načrtuje zasebni obisk v Jasenovac. Gre za spominsko območje, kjer je bilo v času NDH ustaško koncentracijsko taborišče in kjer je v drugi svetovni vojni umrlo veliko Srbov. Pupovca je povabil, naj se mu pridruži, in mu naročil, da naj, če se mu zdi potrebno, o obisku obvesti hrvaško vlado, kar je Pupovac tudi storil. V hrvaški vladi pa je obvestilo poželo ogorčenje nad tem, kako namerava srbski predsednik na Hrvaškem ustvariti kaos, poroča hrvaški Index.hr. icon-expand Aleksandar Vučić FOTO: AP "Brez uradnega obvestila hrvaškim oblastem, brez usklajevanja z veleposlaništvom je Vučić želel vstopiti na Hrvaško iz Bosne in Hercegovine, oziroma njene entitete Republike Srbske," navaja hrvaški Jutranji list. Po mnenju hrvaške vlade je bil namen srbskega predsednika provocirati hrvaško stran, nato pa bi lahko igral žrtev, ker mu Hrvati niso dovolili vstopa v državo, dodaja dnevnik. "Ni spoštoval nobenega protokola, vse je hotel narediti mimo pravil diplomatskih odnosov. Želel je prečkati hrvaško mejo s svojimi televizijskimi ekipami, toda premier Plenković in vlada sta jasno rekla ne. Smo samostojna država, članica EU in Nata, in srbski predsednik tukaj ne more početi vsega, kar hoče," še poroča časnik, pri čemer se sklicuje na vir iz hrvaške vlade. Vučić na Instagramu: Srbski narod živi in nikoli ne bo pozabil! Vučić pa je na dogajanje danes reagiral v objavi na družbenem omrežju Instagram. "Vi kar opravljajte svoje delo. Srbski narod živi in nikoli ne bo pozabil!" je zapisal, ob tem pa objavil fotografijo Jasenovca. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Srbija s "povračilnimi ukrepi" Odzval se je tudi srbski notranji minister Aleksandar Vulin, ki je po poročanju hrvaških medijev dejal, da bodo od danes morali vsi uradni predstavniki hrvaške države in vsi imetniki službenih ali diplomatskih potnih listov svoj obisk ali prehod skozi Srbijo posebej najaviti in upravičiti, ob tem pa bodo podvrženi posebnemu režimu nadzora. "Tako bo, dokler sem jaz policijski minister, ali pa dokler se Hrvaška ne preneha obnašati, kot da je NDH," je dodal Vulin. Svoj načrtovani delovni obisk na Hrvaškem je že odpovedala tudi srbska ministrica za rudarstvo in energetiko Zorana Mihajlović. Na dogajanje je reagirala tudi srbska premierka Ana Brnabić, ki je dejala, da je odločitev hrvaške vlade, da Vučiću ne dovoli zasebnega obiska Jasenovca, "največji škandal v sodobni zgodovini Srbije in Hrvaške".