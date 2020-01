Hrvaška izgnala Kitajca, ki je pel ustaške pesmi

Sodišče v Imotskem na Hrvaškem je kaznovalo 44-letnega kitajskega državljana Sze Jat Lunga z 800 kunami (108 evri) kazni in izgonom iz države zaradi poveličevanja ustašev in Neodvisne države Hrvaške (NDH). Sze je minulo nedeljo v enem od gostinskih lokalov v Imotskem pel ustaške pesmi.

Hrvaški policisti so Sze Jat Lunga prijeli v ponedeljek, potem ko so bili obveščeni, da je kitajski državljan v lokalu ob bencinski črpalki v Imotskem med nedeljsko finalno tekmo evropskega rokometnega prvenstva med reprezentancama Hrvaške in Španije pel ustaške pesmi.

Po kriminalistični preiskavi so kitajskega državljana prijavili sodniku za prekrške zaradi kaljenja javnega reda in miru. "Šlo je za pesmi z nesprejemljivimi sporočili in vsebino, ki izzivajo sovraštvo in nestrpnost," so pojasnili v splitsko-dalmatinski policijski upravi. Sodnik za prekrške je določil denarno kazen za Szeja, ki prihaja iz Hongkonga in ima začasno bivališče na Hrvaškem. Policija je na podlagi zakona o tujcih 44-letniku preklicala dovoljenje za bivanje in mu za tri mesece prepovedala vstop na Hrvaško. Szeja so policisti že lani ovadili zaradi kaljenja reda in miru, potem ko je s hrvaškim prijateljem v enem od lokalov in na ulicah Imotskega vzklikal zloglasni ustaški pozdrav Za dom spremni, je spomnil Jutarnji list.

Sze je že v preteklosti povzročal težave s svojim prepevanjem. FOTO: Youtube