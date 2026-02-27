"Hrvaška je država brez nevarnosti min. Po skoraj 30 letih smo končali razminiranje v skladu z ottawsko konvencijo," je ob praznovanju mednarodnega dneva civilne zaščite in dneva civilne zaščite na Hrvaškem, ki sta sicer oba 1. marca, danes v Zagrebu dejal minister za notranje zadeve Davor Božinović.

Skupno so v projektu razminiranja na Hrvaškem, ki ga bodo uradno končali v nedeljo, po njegovih besedah odstranili skoraj 107.000 minskih eksplozivnih sredstev in 407.000 neeksplodiranih ubojnih sredstev, kar je označil za tehnični uspeh ter za izpolnjeno moralno obveznost do žrtev in njihovih družin.