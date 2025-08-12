Hrvaška je predraga, Čehi imajo novo najljubšo destinacijo

"Podnebje se je spremenilo," pojasnjuje 50-letna Ludmila. "Nočem več potovati v vročo Grčijo ali na Hrvaško. Želim v miru uživati v počitnicah brez tropskih temperatur."
Novemu trendu so se prilagodile tudi češke železnice, ki so desetletja skrbele za neposredno povezavo iz Prage do Splita. Te zdaj ni več. Baltic Express štirikrat na dan vozi iz Prage v Gdynio, Sopot in Gdansk. V poletni sezoni so ti vlaki skoraj vedno polni, poroča Deutsche Welle (DW).
Na poljsko baltsko obalo se z avtomobili odpravi tudi več sto tisoč Čehov, ki izkoristijo priložnost, da se iz Češke po novih in brezplačnih poljskih avtocestah pripeljejo v Świnoujście, Szczecin ali Sopot.
"Češko invazijo" pozorno spremljajo in o njej poročajo poljski mediji. Članki o počitnicah na Poljskem so med najbolj branimi na čeških novičarskih portalih, vsi večji češki časopisi in televizijske hiše pa so že poslali svoje dopisnike na poljsko baltsko obalo. Družbena omrežja so polna objav s poljske riviere.
"Število čeških turistov ob Baltskem morju se je od lanskega leta močno povečalo," je za DW povedal Jakub Medek s poljskega radia TOK FM. "Zdi se mi, da so to poletje med tujci najštevilčnejši Čehi."
To potrjujejo tudi uradni podatki. "Statistika nočitev kaže na ogromen porast čeških turistov na Poljskem. Predstavljajo četrto največjo skupino turistov – takoj za Nemci, Britanci in Američani," je za DW povedal Pavel Trojan iz češkega predstavništva Poljske turistične zveze. Lani je poljski statistični urad zabeležil 410.000 nočitev čeških turistov. In v to številko niso všteti številni Čehi, ki živijo v zasebnih nastanitvah. "Zahvaljujoč prostemu prehajanju v obmejnem območju in enodnevnim izletom so se Čehi povzpeli na drugo mesto, takoj za Nemci."
Po prvih ocenah bi moralo biti letošnje leto rekordno, in kot poroča poljska spletna stran Gazeta.pl, bi lahko število Čehov ob Baltskem morju letos doseglo 800.000, torej celo več, kot jih je odhajalo na Hrvaško.
Vendar pa Trojan opozarja, da je še vedno veliko Čehov, ki imajo raje Hrvaško ali Italijo kot Poljsko.
Na poljski baltski obali pogosto dežuje celo avgusta, temperatura vode pa včasih ne doseže niti 20 stopinj. "Poljska se bistveno razlikuje od Sredozemlja, tako po pokrajini in plažah kot tudi po znamenitostih, storitvah in gastronomiji," pravi Trojan. "Zato je bolje biti odprtega duha, ne pozabiti na dežni plašč in biti pripravljen na veliko pustolovščino."
Visoke cene odganjajo turiste
Počitnice na Hrvaškem so za Čehe postale precej drage. Mediji so polni člankov o visokih cenah na Jadranu.
A za Čehe tudi Poljska ni poceni. Cene na obali so primerljive s cenami v Pragi ali svetovno znanih čeških zdraviliščih Karlovy Vary. To je sicer še vedno pol manj od tistega, kar bi plačali, če bi šli na baltsko obalo v Nemčijo. Čehe tudi preseneča poceni hrana v poljskih trgovinah, težavo pa jim predstavlja pivo: nacionalna pijača na poljski obali lahko v restavracijah stane tudi šest evrov za pollitrsko steklenico.
Novo navdušenje Čehov nad Poljsko pa ni omejeno le na počitnice ob Baltskem morju. Čehe je v zadnjih letih prijetno presenetil gospodarski razvoj Poljske. Pred 30 leti je bila ta precej revnejša od Češke, ki je slovela kot najbogatejša in najbolj razvita postkomunistična država v srednji Evropi.
Poljska jo je v tem času dohitela, včasih celo prehitela. Na primer pri hitrosti, s katero Poljaki gradijo avtoceste. Ali celo pri plačah. Čeprav je češko gospodarstvo še vedno nekoliko učinkovitejše, to za plače ne velja več. Pred tremi leti so bile poljske plače za približno četrtino nižje od čeških, danes pa ljudje na Poljskem zaslužijo bolje. Za to je zaslužna tudi varčevalna politika konservativne vlade Petra Fiale, ki je češki državni primanjkljaj znižala na 2,2 odstotka BDP, medtem ko je poljski državni primanjkljaj lani dosegel 6,6 odstotka BDP.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.