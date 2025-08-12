Svetli način
Tujina

Hrvaška je predraga, Čehi imajo novo najljubšo destinacijo

12. 08. 2025 12.25

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
48

Hrvaška je od nekdaj veljala za "češko morje", tja je na dopust hodila večina turistov iz države z 11 milijoni prebivalcev, ki nima svojih plaž. Zdaj pa so se časi spremenili – vse več Čehov se zgrinja proti severu, na poljsko obalo Baltskega morja. Hrvaška jim ni le predraga, pač pa tudi prevroča.

"Podnebje se je spremenilo," pojasnjuje 50-letna Ludmila. "Nočem več potovati v vročo Grčijo ali na Hrvaško. Želim v miru uživati v počitnicah brez tropskih temperatur."

Novemu trendu so se prilagodile tudi češke železnice, ki so desetletja skrbele za neposredno povezavo iz Prage do Splita. Te zdaj ni več. Baltic Express štirikrat na dan vozi iz Prage v Gdynio, Sopot in Gdansk. V poletni sezoni so ti vlaki skoraj vedno polni, poroča Deutsche Welle (DW).

Na poljsko baltsko obalo se z avtomobili odpravi tudi več sto tisoč Čehov, ki izkoristijo priložnost, da se iz Češke po novih in brezplačnih poljskih avtocestah pripeljejo v Świnoujście, Szczecin ali Sopot.

"Češko invazijo" pozorno spremljajo in o njej poročajo poljski mediji. Članki o počitnicah na Poljskem so med najbolj branimi na čeških novičarskih portalih, vsi večji češki časopisi in televizijske hiše pa so že poslali svoje dopisnike na poljsko baltsko obalo. Družbena omrežja so polna objav s poljske riviere.

"Število čeških turistov ob Baltskem morju se je od lanskega leta močno povečalo," je za DW povedal Jakub Medek s poljskega radia TOK FM. "Zdi se mi, da so to poletje med tujci najštevilčnejši Čehi."

To potrjujejo tudi uradni podatki. "Statistika nočitev kaže na ogromen porast čeških turistov na Poljskem. Predstavljajo četrto največjo skupino turistov – takoj za Nemci, Britanci in Američani," je za DW povedal Pavel Trojan iz češkega predstavništva Poljske turistične zveze. Lani je poljski statistični urad zabeležil 410.000 nočitev čeških turistov. In v to številko niso všteti številni Čehi, ki živijo v zasebnih nastanitvah. "Zahvaljujoč prostemu prehajanju v obmejnem območju in enodnevnim izletom so se Čehi povzpeli na drugo mesto, takoj za Nemci."

Po prvih ocenah bi moralo biti letošnje leto rekordno, in kot poroča poljska spletna stran Gazeta.pl, bi lahko število Čehov ob Baltskem morju letos doseglo 800.000, torej celo več, kot jih je odhajalo na Hrvaško.

Vendar pa Trojan opozarja, da je še vedno veliko Čehov, ki imajo raje Hrvaško ali Italijo kot Poljsko.

Na poljski baltski obali pogosto dežuje celo avgusta, temperatura vode pa včasih ne doseže niti 20 stopinj. "Poljska se bistveno razlikuje od Sredozemlja, tako po pokrajini in plažah kot tudi po znamenitostih, storitvah in gastronomiji," pravi Trojan. "Zato je bolje biti odprtega duha, ne pozabiti na dežni plašč in biti pripravljen na veliko pustolovščino."

Visoke cene odganjajo turiste

Počitnice na Hrvaškem so za Čehe postale precej drage. Mediji so polni člankov o visokih cenah na Jadranu. 

A za Čehe tudi Poljska ni poceni. Cene na obali so primerljive s cenami v Pragi ali svetovno znanih čeških zdraviliščih Karlovy Vary. To je sicer še vedno pol manj od tistega, kar bi plačali, če bi šli na baltsko obalo v Nemčijo. Čehe tudi preseneča poceni hrana v poljskih trgovinah, težavo pa jim predstavlja pivo: nacionalna pijača na poljski obali lahko v restavracijah stane tudi šest evrov za pollitrsko steklenico.

Novo navdušenje Čehov nad Poljsko pa ni omejeno le na počitnice ob Baltskem morju. Čehe je v zadnjih letih prijetno presenetil gospodarski razvoj Poljske. Pred 30 leti je bila ta precej revnejša od Češke, ki je slovela kot najbogatejša in najbolj razvita postkomunistična država v srednji Evropi.

Poljska jo je v tem času dohitela, včasih celo prehitela. Na primer pri hitrosti, s katero Poljaki gradijo avtoceste. Ali celo pri plačah. Čeprav je češko gospodarstvo še vedno nekoliko učinkovitejše, to za plače ne velja več. Pred tremi leti so bile poljske plače za približno četrtino nižje od čeških, danes pa ljudje na Poljskem zaslužijo bolje. Za to je zaslužna tudi varčevalna politika konservativne vlade Petra Fiale, ki je češki državni primanjkljaj znižala na 2,2 odstotka BDP, medtem ko je poljski državni primanjkljaj lani dosegel 6,6 odstotka BDP.

čehi počitnice dopust poljska hrvaška
Uporabnik1921539
12. 08. 2025 13.21
aleluja!Podpiram njihovo letovanje kjerkoli ze,samo da jih ni na Hrvaskem
enajstdvanajst1
12. 08. 2025 13.21
Hrvaška je še vedno zame top destinacija... Ne razumem edino kako njihov standard nič ne raste..predvsem verjetno ker imajo zanič vodstvo, politike isto kot v sloveniji
dober dan
12. 08. 2025 13.21
Kok se teli mediji obremenujejo z hrvaško
deltoro80
12. 08. 2025 13.20
Mene samo zanima,zakaj tako blatite Hrvate,a Slovenija jim je pa poceni
nikolinormalen
12. 08. 2025 13.20
+2
Lastovo, prihajam... ❤️❤️❤️
enajstdvanajst1
12. 08. 2025 13.20
poljska ni tako poceni ..pivo 6€ kar je še vedno euro več kot hrvaška ki ima 5e
FIRBCA
12. 08. 2025 13.20
-1
Poljske Plaze so nenormalno lepe in se daljisi dan je v poletju tako da se sosedje lahko mal zamislijo z tem zgubljamo tudi mipredhodne goste zal vedno caplamo za hrvati. fili slovenija pa sposobni turisticni politiki.
Laki je malo nervozan
12. 08. 2025 13.19
+1
Kje so cajti in mladost, ko smo pubeci lovili čehinje po kampih.
Potouceni kramoh
12. 08. 2025 13.21
+2
Čehinje so ble dobra papa za nas klene butalčke
videmc1
12. 08. 2025 13.17
+1
Pakoštane pri Biogradu na Moru so polne turistov, cene so normalne. Tudi zvečer v mestu nepregledne množice. Tako, da so Pakoštane najlepše maj, junij, september, oktober. 😍
holob
12. 08. 2025 13.17
+0
Edino Istra se razvija. Dalmacija je enaka, kot 1985, ko smo tja hodili na maturantske.
Uporabnik1921539
12. 08. 2025 13.23
hvala Bogu,ce bi bila res enaka a zal ni.Prevec je vse podrejeno poceni turizmu,ki ga v resnici ne domacini in ne vikendasi tes ne zelimo in ne potrebujemo
srp28
12. 08. 2025 13.15
+2
Trenutna temperatura vode v Sopot na poljskem je 18.8° zame to absolutno premrzlo. Mogoce cez 20-30 let bo severno morje cvetwlo od turizma, ko bo v jadranu morje kot vroca juha...kdo ve.
Potouceni kramoh
12. 08. 2025 13.15
+0
Ko poleg Čehov ne bo zarad oderuške in totalno neprijazne Hrvaške hodil dol skoraj nihče ...evo ti dol slovenski butalčki.
Težeklojz
12. 08. 2025 13.15
+2
V primeru, da Hrvaška zgine iz obličja, Slovenci pomremo od dolgčasa.
Wolfman
12. 08. 2025 13.14
+1
Lahko je 2x dražja, pa bodo le še Slovenci tam.
Artechh
12. 08. 2025 13.14
+1
Edina prednost hrvaške vsaj za nas je bližina. Morje povprečno, že v Grčiji je lepše da eksotičnih krajo sploh ne omenjam... Socialistične stavbe kamorkoli se obrneš...
LeviVIRUS
12. 08. 2025 13.13
+0
Bravo! Krasna novica! Čehi, Poljaki naši severni bratje👍👏🤝
duhccc
12. 08. 2025 13.12
+3
itak da so prevec navili cene sedaj se bojo pa par let po glavi ...
mackon08
12. 08. 2025 13.11
-1
Na Hrvaško bom šel ko zmanjka drugih 100x boljših in cenejših destinacij. Se pravi na hrvaško nikoli.
nikolinormalen
12. 08. 2025 13.19
-1
Recimo Fiesa, ne? 😂😂
Hitri Zigi 78
12. 08. 2025 13.09
Mali Lošinj 100 € vstop na pažo dobiš še 2 ležalnika in marelo. 200 metrov levo od kampa Čikat
holob
12. 08. 2025 13.16
desno je pa vse zastonj?
zani10
12. 08. 2025 13.08
+2
Pravilno, treba zradirat to hrvasko
nikolinormalen
12. 08. 2025 13.18
+0
Ti heroj ti 😂😂😂
