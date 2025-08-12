Hrvaška je predraga, Čehi imajo novo najljubšo destinacijo

Hrvaška je od nekdaj veljala za "češko morje", tja je na dopust hodila večina turistov iz države z 11 milijoni prebivalcev, ki nima svojih plaž. Zdaj pa so se časi spremenili – vse več Čehov se zgrinja proti severu, na poljsko obalo Baltskega morja. Hrvaška jim ni le predraga, pač pa tudi prevroča.

"Podnebje se je spremenilo," pojasnjuje 50-letna Ludmila. "Nočem več potovati v vročo Grčijo ali na Hrvaško. Želim v miru uživati v počitnicah brez tropskih temperatur." Novemu trendu so se prilagodile tudi češke železnice, ki so desetletja skrbele za neposredno povezavo iz Prage do Splita. Te zdaj ni več. Baltic Express štirikrat na dan vozi iz Prage v Gdynio, Sopot in Gdansk. V poletni sezoni so ti vlaki skoraj vedno polni, poroča Deutsche Welle (DW). Na poljsko baltsko obalo se z avtomobili odpravi tudi več sto tisoč Čehov, ki izkoristijo priložnost, da se iz Češke po novih in brezplačnih poljskih avtocestah pripeljejo v Świnoujście, Szczecin ali Sopot.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Češko invazijo" pozorno spremljajo in o njej poročajo poljski mediji. Članki o počitnicah na Poljskem so med najbolj branimi na čeških novičarskih portalih, vsi večji češki časopisi in televizijske hiše pa so že poslali svoje dopisnike na poljsko baltsko obalo. Družbena omrežja so polna objav s poljske riviere. "Število čeških turistov ob Baltskem morju se je od lanskega leta močno povečalo," je za DW povedal Jakub Medek s poljskega radia TOK FM. "Zdi se mi, da so to poletje med tujci najštevilčnejši Čehi."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

To potrjujejo tudi uradni podatki. "Statistika nočitev kaže na ogromen porast čeških turistov na Poljskem. Predstavljajo četrto največjo skupino turistov – takoj za Nemci, Britanci in Američani," je za DW povedal Pavel Trojan iz češkega predstavništva Poljske turistične zveze. Lani je poljski statistični urad zabeležil 410.000 nočitev čeških turistov. In v to številko niso všteti številni Čehi, ki živijo v zasebnih nastanitvah. "Zahvaljujoč prostemu prehajanju v obmejnem območju in enodnevnim izletom so se Čehi povzpeli na drugo mesto, takoj za Nemci." Po prvih ocenah bi moralo biti letošnje leto rekordno, in kot poroča poljska spletna stran Gazeta.pl, bi lahko število Čehov ob Baltskem morju letos doseglo 800.000, torej celo več, kot jih je odhajalo na Hrvaško.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Vendar pa Trojan opozarja, da je še vedno veliko Čehov, ki imajo raje Hrvaško ali Italijo kot Poljsko. Na poljski baltski obali pogosto dežuje celo avgusta, temperatura vode pa včasih ne doseže niti 20 stopinj. "Poljska se bistveno razlikuje od Sredozemlja, tako po pokrajini in plažah kot tudi po znamenitostih, storitvah in gastronomiji," pravi Trojan. "Zato je bolje biti odprtega duha, ne pozabiti na dežni plašč in biti pripravljen na veliko pustolovščino."

Visoke cene odganjajo turiste

Počitnice na Hrvaškem so za Čehe postale precej drage. Mediji so polni člankov o visokih cenah na Jadranu.

A za Čehe tudi Poljska ni poceni. Cene na obali so primerljive s cenami v Pragi ali svetovno znanih čeških zdraviliščih Karlovy Vary. To je sicer še vedno pol manj od tistega, kar bi plačali, če bi šli na baltsko obalo v Nemčijo. Čehe tudi preseneča poceni hrana v poljskih trgovinah, težavo pa jim predstavlja pivo: nacionalna pijača na poljski obali lahko v restavracijah stane tudi šest evrov za pollitrsko steklenico.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči