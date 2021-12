Maček Jesper lastnici rešil življenje

Norvežani imajo štirinožnega heroja, ki je svoji lastnici rešil življenje. Maček po imenu Jesper je namreč z nenavadnim vedenjem svojo gospodarico pripravil, da je pri rednem obisku zdravnika po naključju omenila, da jo skrbi za njenega ljubljenčka. Čeprav se je počutila dobro, je zdravnika mačkovo vedenje zaskrbelo, zato jo je poslal na dodatne teste, ki pa so pokazali, da ima raka. Po operaciji je lastnica ozdravela in svojo zgodbo prelila na papir. Jesper se tako lahko pohvali že s tremi knjigami. Da lahko mačke prepoznajo raka pri človeku, sicer ni znanstveno dokazano, je pa dokazano, da imajo to sposobnost psi.