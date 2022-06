Hrvaška jeseni z novim cepivom proti podrazličicama omikrona

Na četrtkovem dogodku o predstavitvi vodnika Vrnitev k zdravju in moči po covidu-19, je direktor HZJZ Krunoslav Capak povedal, da bodo jeseni začeli cepljenje z novo vrsto cepiva, namenjeni le proti tema dvema različicama. " Čeprav ju v državi še nismo zabeležili, se z veliko hitrostjo širita po svetu in zagotovo bosta prišli tudi do nas," je še dejal po poročanju Index.hr. Novi podrazličici Omikrona se obnašata podobno kot prva, torej povzročata le blago obliko bolezni.

Dodal je tudi, da so do včerajšnjega dne na njihovem zavodu zabeležili 10 primerov, kjer so se ljudje slabo odzvali na cepivo. Do zdaj se je na Hrvaškem, ki ima približno 4 milijona prebivalcev, s tretjim odmerkom cepiva cepilo nekaj manj kot milijon ljudi.

Hrvaška je med državami Evropske unije po precepljenosti boljša samo od Bolgarije in Romunije. Slab odziv na cepljenje je po besedah direktorja tudi glavni razlog za visoko smrtnost zaradi covida-19.

Direktor HZJZ poudarja, da so za visoko smrtnost krivi tudi drugi dejavniki tveganja, na primer to, da na Hrvaškem veliko ljudi "kadi, se nepravilno prehranjuje, več kot 60 odstotkov prebivalcev, starejših od 60 let, pa ima čezmerno telesno težo."

Doslej je za posledicami covida-19 na Hrvaškem umrlo okoli 16.000 ljudi. S srede na četrtek so zabeležili 332 novih primerov okužb z novim koronavirusom, število aktivnih primerov pa je v četrtek znašalo 2068.

Na odgovore NIJZ, če o podobnem razmišljajo tudi pri nas še čakamo.