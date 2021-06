Hrvaška kot prva v Evropi začela izdajati digitalna zelena potrdila

Hrvaški državljani lahko zelena potrdila pridobijo z vlogo v fizični obliki na tamkajšnjih enotah zdravstvenega zavarovanja ali pa prek spleta. Potrdila izdajo tistim, ki so preboleli covid-19 ali so bili proti tej bolezni cepljeni oziroma na njo testirani in imajo negativen izvid. Potrdilo lahko prenesejo prek posebnega spletnega portala ter ga natisnejo in pokažejo na meji. Tam sicer zadošča tudi potrdilo, ki je zgolj preneseno na mobilni telefon.