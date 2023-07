Hrvaška kulturna ministrica na Ultri: Dogodek je super profesionalen

"Ultra je superprofesionalno organiziran festival na najvišji svetovni ravni in vsako mesto in država bi morala biti ponosna na tiste, ki so sposobni speljati tak dogodek," je pozno sinoči ob obisku festivala novinarjem dejala ministrica Nina Obuljen Koržinek.

Ministrica meni, da je vse večje zanimanje za Split in Hrvaško na splošno povezano tudi s festivalom Ultra, ki državo promovira z vabljenjem gostov iz vsega sveta, poroča Index.hr. Po njenih besedah so gosti Ultre predvsem mladi, ki so dobro plačilno spodobni, kar pa je dobro za Hrvaško, saj bi se lahko številni, "ko bodo videli lepote Hrvaške, vrnili tudi zunaj časa festivala".