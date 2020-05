Hrvaška letos ne bo sezonsko podražila trajektnega prevoza

Ministrstvo je sprejelo odločitev na podlagi trenutnih okoliščin, ki so posledica epidemije bolezni covid-19, ki je vplivala na celotno hrvaško gospodarstvo. Namen odločitve je omogočiti turistične obiske na podlagi obstoječega zunajsezonskega cenika, s čimer bi spodbudili gospodarske dejavnosti in turizem ob jadranski obali in na otokih, so sporočili z ministrstva.

Odločitev ministrstva sledi pobudi združenja Otoški sabor, naj vlada prestavi letošnje sezonske podražitve na vseh trajektnih, ladijskih in katamaranskih linijah samo za hrvaške državljane, da bi jim omogočala cenejša potovanja na otoke na podlagi zimskega cenika. Hrvaška vlada pa je odločila, da bodo v trajektnem prometu obveljale zimske cene prevoza za vse potnike. Ladijskih in katamaranskih linij posebej niso omenili.

Hrvaško javno podjetje Hrvatske autoceste (Hac) je že pred tem napovedalo, da v letošnji osrednji turistični sezoni ne bodo podražili cestnin na 1112 kilometrov hrvaških avtocest, s katerimi upravljajo. S 15. junijem bodo ukinili tudi mostnino na otok Krk.