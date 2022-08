Hrvaška lovca MiG-21 prestregla potniško letalo, ki je letelo v Slovenijo

Ker na hrvaškem obrambnem ministrstvu z letalom niso mogli vzpostaviti radijske zveze, so na podlagi ukazov pristojnega Natovega poveljstva, ki se nahaja v Torrejonu v Španij, angažirali lovski letali MiG-21, s katerima so želeli identificirati do tedaj neznano letalo.

Ko sta lovski letali uspešno prestregli in identificirali potniško letalo, sta se vrnili v matično bazo v Zagrebu. S civilnim letalom so kasneje uspešno vzpostavili radijsko zvezo. Iz letala z ameriško registracijo so sporočili, da jim je odpovedala avionika, ki med drugim skrbi tudi za komunikacijske sisteme. Letalo je nato svojo pot nadaljevalo po predhodnem načrtu in v poznih popoldanskih urah pristalo v Sloveniji.

"Uspešna izvedba te naloge je pokazala hiter prenos podatkov in ukazov med operativnimi centri držav članic Nata ter hitro reakcijo hrvaških dežurnih lovskih letal. S tem smo ponovno potrdili zmogljivost našega sistema za nadzor in zaščito zračnega prostora, kot tudi vse prednosti sodelovanja v integriranem sistemu zračne obrambe Nata," so sporočili iz hrvaškega ministrstva za obrambo. Takšen ukrep prestrezanja in identifikacije je sicer običajen postopek in je bil izveden po vseh Natovih pravilih, so še dodali.