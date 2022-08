Hrvaški migi znova v zraku: prestrezali Galeba, ki je priletel iz Slovenije

A še preden sta Matas in njegov prijatelj, ki sta edini osebi na Hrvaškem z dovoljenjem za pilotiranje takega letala, dosegla cilj na Braču, kjer sta nameravala opraviti tudi vse carinske postopke, je galeba opazilo pristojno poveljstvo Nata v Španiji. Hrvaškim oblastem so naročili, da morata njihova lovca znova poleteti. A kaj je vzpodbudilo Natovo odločitev?

Zaradi sistemske napake izginili z radarjev

"Nič strašnega," zatrjuje pilot. Ob vstopu v hrvaški zračni prostor naj bi v letalu zmanjkalo elektrike, zato so odpovedale vse naprave, tudi radijska zveza, galeb pa je za kratek časa izginil z radarjev. "Elektrike je za kratek čas zmanjkalo že po prvih 10 minutah vzleta, a se je nato vrnila, nad Hrvaško se je to zgodilo še enkrat," opisuje pilot. Odločil se je za zasilen pristanek v Sinju, lovcev pa pri tem sploh ni opazil.

"Zaradi okvare sistema nismo imeli zračne zavore, nisem vedel, kakšen bo pristanek, v Sinju pa je bilo zelo malo prometa, zato sva se odločila, da pristaneva tam," je svoje razmišljanje pojasnjeval Matas. "Mig-ov sploh nisva videla, niti nisva vedela zanje, saj sva letela nizko, oni pa precej višje. Šele, ko smo pristali v Sinju, so me začeli zbadati, da prihajam kot papež, da mi sledijo migi. Spraševal sem, kakšni migi?" je še povedal 69-letni pilot z več kot 30-letnimi letalskimi izkušnjami. Zatrdil je tudi, da so letalo pred poletom temeljito pregledali in da je do napake verjetno prišlo, ker letalo zadnje dve leti niti enkrat ni poletelo.