Hrvaška lovca prestregla letalo: pilot ni odgovarjal na vprašanja kontrolorjev

Hrvaški portal Net.hr poroča o nenavadnem incidentu. V nedeljo okoli 10.50 je v hrvaški zračni prostor vstopilo letalo Piper PA-24. Kot poroča AvioRadar, so po tem, ko se letalo na več ponovljenih vprašanj ni odzvalo, na prestrezanje poslali dežurno dvojico 191. lovske eskadrilje in letalo v okolici Slunja tudi prestregli.

"Dne 21. 7. 2024 je letalo z registrsko številko UR-OTF vstopilo v zračni prostor Republike Hrvaške ob 10:51 UTC na višini 7000 ft (okoli 2100 metrov). Lahko potrdimo, da normalna dvosmerna radijska povezava s pilotom letala po večkratnih poskusih na več operativnih frekvencah ni bila vzpostavljena," so sporočili iz hrvaške kontrole zračnega prometa.

Pojasnili so, da trenutno nimajo preverjenih podrobnosti o naravi težave, a da lahko potrdijo, da je komunikacija z njihove strani na vseh frekvencah delovala normalno. Dodali so še, da je letalo nato okoli 12. ure zapustilo njihov zračni prostor, o dogodku pa so po standardnem postopku obvestili tudi ministrstvo za obrambo, ki v tem kontekstu nadzira hrvaški zračni prostor.

AvioRadar sicer neuradno poroča, da letalo komunikacije ni moglo vzpostaviti zato, ker so imeli na letalu radijsko postajo nastavljeno na napačen kanal.