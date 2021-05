Hrvaška lovi pobeglo pumo: je njen lastnik Slovenec?

Na Hrvaškem so prepričani, da se je na meji Međimurja in Podravine naselila puma. Podnevi se skriva, za sončnim zahodom pa odhaja na lov in v raziskovanje okolja, v katerem se je znašla, piše Jutarnji list. Kot je za časnik dejal veterinar dr. Branimir Reindal, je pumo treba zvabiti v past in jo preseliti iz njenega "nenaravnega habitata". Hrvaški lovci ugibajo, da bi lahko pobegnila slovenskemu ali madžarskemu lastniku.

Dr. Branimir Reindal poudarja, da bi morali najprej ugotoviti, kje se žival prehranjuje, nato pa postaviti kamere. "Radius gibanja je verjetno precej manjši kot v njenem naravnem habitatu," ocenjuje strokovnjak, ki predlaga bodisi nastavljanje nenevarnih pasti bodisi uporabo uspavalnih nabojev. Domačini o veliki mački govorijo že več kot teden dni, čeprav naj bi puma po nekaterih ocenah na međimurskih poljih bivala najmanj mesec dni. Prvi jo je opazil lovec Povsem slučajno je veliko mačko ponoči prvi opazil lovec Josip Štefić. Kot je povedal, je že skoraj dremal v oblačni majski noči, ko je pogledal skozi termovizijsko kamero in doživel popolno presenečenje."Žival, dolga več kot meter in pol ter visoka 80 centimetrov, je z veliko hitrostjo prečkala polje. Bila je hitrejša in elegantnejša od vseh živali, ki sem jih doslej videl. Po 300 metrih se je ustavila in z lahkotnim skokom skočila visoko ter izginila iz mojega vidnega polja," je pripovedoval o svojem srečanju z nenavadnim bitjem. "Odšel sem domov, da bi pogledal, kaj je posnela kamera, ki zabeleži vsak premik. Kot da sem zadel na lotu, čeprav ga nisem igral," je bil slikovit Štefić. icon-expand Puma (fotografija je simbolična) FOTO: Thinkstock Tako se je začela zgodba, o kateri danes govori vsa Hrvaška. "Nobene možnosti ni, da bi neka žival, ki živi na Hrvaškem, lahko tako hitro tekla. Gre za fascinantno hitrost." Štefić je nato obvestil predsednika lovskega društva. "Vprašali so me, kaj sem pil, dokler niso videli posnetka." Kot navaja Jutarnji list, posnetek Štefića potrjuje vse, kar se ve o pumah. Te namreč tečejo s hitrostjo 50 kilometrov na uro, skočijo pa lahko kar šest metrov visoko. Odrasel samec doseže dolžino 2,5 metra, težek pa je okrog 70 kilogramov. Samice tehtajo 35 kilogramov, dosežejo pa dolžino dveh metrov. Pume se dobro prilagajajo novemu okolju. Pri lovu uporabljajo zelo učinkovito strategijo, prav tako pa zelo dobro vidijo v noči. Puma v letu dni poje od 800 do 1300 kilogramov mesa. Kot poudarja Štefić, je hrane na meji Podravine in Međumirja v rezervatu Veliki Pažut na pretek. "Tukaj je lov prepovedan in to je raj za veliko mačko." Vse več prijav V četrtek zvečer sta srečanje z "eksotično živaljo" prijavila voznika avtomobila, ki sta žival videla prečkati cesto. O srečanju z mačko je poročal tudi lokalni ribič. Policija je na terenu že od petka. Toda, od kod se je puma pojavili v Međimurju? V nobenem živalskem vrtu niso prijavili bega živali, zato je edina možnost, da žival pobegnila z zasebne posesti. Nekateri lovci ugibajo, da bi lastnik lahko bil Madžar ali Slovenec. Reindl poudarja, da je nakup pume danes v Evropi povsem legalen, lastnik pa je v mnogih državah niti ni dolžen prijaviti. Reindel je sicer pred pred leti postal znan po tem, ko je ulovil servala, ki je pobegnil slovenskim lastnikom. icon-expand