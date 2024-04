Hrvaška pred sezono postavlja nove kamere, ki snemajo tudi v notranjost vozila

Hrvaško ministrstvo za notranje zadeve se pripravlja na varnejšo turistično sezono in že obstoječim kameram na cestah dodaja nove, sodobnejše. Postaviti nameravajo 37 sofisticiranih kamer, ki jih bodo premikali v 111 različnih ohišij. Nekatere kamere so že nameščene in bodo kmalu začele delovati, do konca letošnjega leta pa naj bi namestili še približno 40 ohišij in 20 novih kamer, piše Autonet.

Policija želi na ta način delovati preventivno – voznike pripraviti do večje previdnosti v prometu in preprečiti nevarno divjanje po cestah.

"Kriterij lokacij za postavljanje kamer je vedno enak – pogostost prometnih nesreč. Glede na to, koliko se o tem poroča, menim, da je malo voznikov, ki s tem še niso seznanjeni," je za Net.hr glede lokacij novih kamer povedal pomočnik načelnika II. postaje prometne policije Zagreb, Josip Džaja.

"Govorimo o prometnicah, na katerih se zgodi največ nesreč – skozi Novi Zagreb po Jadranski aveniji, na Zagrebški obvoznici, Ljubljanski aveniji, Slavonski, Dubravski aveniji, Maksimirski ... torej o naših najbolj obremenjenih cestah, kjer se pogosto dogajajo nesreče," je dodal.