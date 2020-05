Hrvaški policisti naj bi na glave prebežnikov risali križe

Na hrvaško policijo letijo nove obtožbe nasilnega in ponižujočega ravnanja s prebežniki. Policisti naj bi domnevno na glave iskalcev azila, ki poskušajo prečkati mejo z BiH, z razpršilom narisali križe. Šlo naj bi za taktiko označevanja in ponižanja prebežnikov. Združeni narodi so hrvaško vlado že pozvali, naj razišče najnovejše obtožbe zlorab, ki naj bi se odvijale na hrvaško-bosanski meji.

Britanski Guardianje pridobil fotografije, ki kažejo na"najnovejša ponižanja" s strani hrvaških oblasti do migrantov, ki potujejo po balkanski poti. Policisti naj bi domnevno migrante označevali tako, da so jim na glave z razpršilom narisali križe. Združeni narodi so že naročili hrvaški vladi, naj razišče najnovejše obtožbe zlorab. "Jasno je, da je eden izmed načrtovanih učinkov tovrstnega ravnanja ponižanje beguncev in migrantov, ki poskušajo prečkati mejo,"je za Guardiandejal Jack Sapoch iz organizacije No Name Kitchen (NNK), ki deluje v Veliki Kladuši in je del mreže za nadzorovanje nasilja na meji (Border Violence Monitoring Network).

Šlo naj bi za taktiko označevanja in ponižanja prebežnikov. FOTO: Nevladne organizacije Guardian

"Po mojem razumevanju, gre za rezultat dveh različnih motivacij. Ali hrvaške oblasti uporabljajo barve v razpršilu za označevanje in poniževanje tistih, ki večkrat prečkajo mejo, ali pa to uporabljajo kot taktiko, da z religioznim simbolom psihološko travmatizirajo te ljudi (večinoma gre za muslimane)," dodaja. Viri so 6. maja v Poljani v BiH organizaciji NNK sporočili, da so skupino ljudi porisali z oranžno barvo. Skupini prebežnikov so prav tako ukradli telefone in denar, mnogim so vzeli tudi čevlje. Naslednji dan, 7. maja, se je v taborišče Miral izven Velike Kladuše vrnila druga skupina prebežnikov, ki je opisala podobna ravnanja.

Hrvaška policija se na obtožbe še ni odzvala, so pa v preteklosti ob podobnih obtožbah nasilnega ravnanja nad prebežniki dejali, da zgolj varujejo svoje meje.

Skorajda vsako noč skupine iskalcev azila poskušajo prečkati mejo med BiH in Hrvaško ter s tem priti tudi v Evropsko unijo. A na meji jih čakajo policijske enote. Tako pripadniki nevladnih organizacij, Združenih narodov kot zdravniki so v preteklosti že večkrat zabeležili sistematične zlorabe in nasilje hrvaške policije. Prebežnike naj bi pretepali, na njih celo streljali, jim kradli telefone ter celo odvzeli vsa oblačila.

Na ravnanja hrvaške policije že dlje časa opozarjajo nevladne organizacije. FOTO: Nevladne organizacije Guardian