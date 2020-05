Hrvaška policija zavrača očitke o ponižujočem ravnanju s prebežniki

Že včeraj smo poročali o novem primeru nasilnega in ponižujočega ravnanja hrvaške policije s prebežniki, ki poskušajo prečkati hrvaško-bosansko mejo. Britanski Guardian je namreč pridobil fotografije nevladnih organizacij, ki so pričale o tem, da hrvaški policisti migrantom in beguncev na glave z razpršili rišejo križe. Šlo naj bi za taktiko označevanja in ponižanja. Združeni narodi so hrvaško vlado pozvali, naj razišče najnovejše obtožbe, je še poročal Guardian.

Na hrvaško policijo so v preteklosti že večkrat letele obtožbe o policijskem nasilju nad migranti na meji, kar pa je policija vztrajno zavračala. Podobno so tudi prispevek Guardiana ocenili kot še enega v vrsti obtožb, ki ne temeljijo na dejstvih. Menijo, da so obtožbe o poniževanju migrantov na podlagi vere tudi nevarne.

"Na pretenciozen način, z neobjektivnimi in senzacionalističnimi prispevki obtožujejo hrvaške policiste ksenofobije. Posebej absurdno je, ker se obtožbe pripisujejo uslužbencem države, ki ima izrazito dobre in prijateljske odnose z islamsko skupnostjo," so zapisali na spletni strani hrvaškega notranjega ministrstva.

Kot posebej skrb zbujajoče so ocenili, da je prispevek, ki po njihovi oceni očitno spodbuja k verski nestrpnosti, objavljen med svetim mesecem ramazanom. Posebej jih je osupnilo, do katere mere je šel avtor prispevka s svojimi konstrukti, ki so jih najostreje obsodili. Kot so dejali, avtorja zaradi njegovih dosedanjih prispevkov nimajo za profesionalnega in objektivnega poročevalca.

Tako kot v vseh dosedanjih primerih obtožb na račun hrvaške policije so nemudoma preverili navedbe in ugotovili, da hrvaška policija ni zaznala gibanja migrantov in v času, o katerem piše britanski časnik, ni izvajala nobenih dejavnosti, povezanih z migranti. "Navedbe iz prispevka niso resnične, ker se niso zgodile zaradi ravnanja hrvaške policije," so še zapisali.

Kot so dodali, dve nevladni organizaciji, na kateri se sklicuje Guardian, redno obtožujeta policije vseh držav na balkanski migrantski poti zaradi ravnanja z migranti. Obtožbe pa nimajo podatkov, ki jih je možno raziskati, so dodali. UNHCR niso omenjali.

Poudarili so, da hrvaška policija spoštuje temeljne pravice in dostojanstvo migrantov ter jim omogoča pristop k sistemu mednarodne zaščite, če je to potrebno, v skladu s splošnimi dokumenti o človekovih pravicah ter zakonodajo Evropske unije in Hrvaške.