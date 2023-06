Hrvaška na neslavnem seznamu: neučinkovita pri pregonu finančnega kriminala

Naša južna soseda se je kot edina država Unije znašla na neslavnem seznamu za pranje denarja. Tja jo je mednarodna agencija za finančno ukrepanje uvrstila zaradi neučinkovitega ravnanja pri preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. Zavezala se je k izboljšanju nadzora, med drugim bo preverjala tudi gotovinske naložbe v nepremičnine.

icon-expand Pranje denarja FOTO: Shutterstock

V družbi Kameruna in Vietnama se je Hrvaška uvrstila na sivi seznam držav, ki se neučinkovito odzivajo na pranje denarja in financiranje terorizma. To pomeni, da bo njihove aktivnosti na tem področju sedaj budno spremljala Mednarodna agencija za boj proti pranju denarja (FATF). Vse tri države so se že odzvale na oceno glede stanja in bodo sedaj aktivno sodelovale pri odpravi "strateških pomanjkljivostih," so sporočili iz organizacije v Parizu.

FATF je glavno mednarodno telo za boj proti in za preprečevanje pranja denarja ter financiranja terorizma.

Po navedbah FATF je hrvaška vlada obljubila, da bo na področju preprečevanja teh oblik finančnega kriminala okrepila svoje akcije in pripravila bolj učinkovit načrt. Dokončala bo tudi nacionalno oceno tveganja v katero bo uvrstila tudi tveganje za pranje denarja in financiranja terorizma, povezanega z zlorabo pravnih oseb, pa tudi uporabo gotovine v nepremičninskem sektorju. Uvrstitev na seznam slaba poslanica za državo Uvrstitev na sivi seznam, ki sicer pomeni nižjo stopnjo tveganja za vlagatelje in poslovne sodelavce, namreč lahko pomembno vpliva na mednarodne gospodarske povezave in ugled. Vse države v sivem seznamu se tudi zavežejo k čim prejšnji odpravi tveganja.

icon-expand Iskanje ponarejenega denarja. FOTO: Miro Majcen

FATF sicer v poročilu ugotavlja, da je Hrvaška pri priporočenih ukrepih že napredovala, saj da je uvedla bolj učinkovito spremljanje sankcij v nadzornih dejavnosti, izboljšala preventivne ukrepe in sistem licenciranja. Obstaja tudi t. i. črni seznam držav, na katerega so uvrščene tiste, pri katerih obstaja visoko tveganje za srečanje s pranjem denarja ali financiranjem terorizma. Na njega so trenutno uvrščene tri, in sicer Iran, Mjanmar in Severna Koreja.