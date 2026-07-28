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Hrvaška načrtuje strožja pravila za pridobitev navtičnih dovoljenj

Zagreb, 28. 07. 2026 19.40 pred 12 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
Jaka Vran
jadrnica

V bližini Splitskih vrat med otokoma Brač in Šolta, kjer se je junija zgodila tragična pomorska nesreča, so se pred dnevi z venci spomnili na štiri češke državljane, ki so umrli po trku jadrnice s katamaranom. In ker se letos pomorske nesreče kar vrstijo, Hrvati napovedujejo zaostritev pogojev pri pridobivanju dovoljenj za upravljanje s plovilom. Kaj pripravljajo? In – kaj pravijo pri nas?

navtika izpit za čoln Hrvaška pomorske nesreče varnost
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Krog
28. 07. 2026 21.18
Pomorski promet se je v zadnjih letih izjemno povečal, zato je žal logično, da je tudi nesreč več. A številne med njimi niso posledica smole, temveč pomanjkanja znanja in izkušenj. Ko vidiš, kako nekateri ne poznajo niti osnovnih pomorskih pravil, se upravičeno vprašaš, ali zgolj teoretični izpit res zadostuje. Morda je čas, da postane obvezen tudi praktični preizkus upravljanja plovila. Na morju namreč napake pogosto nimajo druge priložnosti.
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