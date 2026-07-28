Hrvaška načrtuje strožja pravila za pridobitev navtičnih dovoljenj

V bližini Splitskih vrat med otokoma Brač in Šolta, kjer se je junija zgodila tragična pomorska nesreča, so se pred dnevi z venci spomnili na štiri češke državljane, ki so umrli po trku jadrnice s katamaranom. In ker se letos pomorske nesreče kar vrstijo, Hrvati napovedujejo zaostritev pogojev pri pridobivanju dovoljenj za upravljanje s plovilom. Kaj pripravljajo? In – kaj pravijo pri nas?