Hrvaška nad dopustnike v kopalkah v mestnih središčih: globe do 600 evrov

Pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija se zdi vsak kos oblačila odveč, zato je sprehod v kopalkah po mestnih središčih naših južnih sosedov med turisti pogosta navada. A to vas lahko močno udari po denarnici. 150-evrska kazen vas čaka v Splitu in Dubrovniku, najvišje globe pa so na Hvaru. 500 evrov boste plačali, če se boste sprehajali brez majice, 100 evrov več pa, če vas redarji v mestu zalotijo v kopalkah. V Zadru turiste na pravila oblačenja po novem opozarjajo celo s posebnimi tablami.