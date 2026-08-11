Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Hrvaška nad dopustnike v kopalkah v mestnih središčih: globe do 600 evrov

Zagreb, 11. 08. 2026 06.00 pred 9 urami 1 min branja 38

Avtor:
Manca Turk
Prepoved kopalk

Pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija se zdi vsak kos oblačila odveč, zato je sprehod v kopalkah po mestnih središčih naših južnih sosedov med turisti pogosta navada. A to vas lahko močno udari po denarnici. 150-evrska kazen vas čaka v Splitu in Dubrovniku, najvišje globe pa so na Hvaru. 500 evrov boste plačali, če se boste sprehajali brez majice, 100 evrov več pa, če vas redarji v mestu zalotijo v kopalkah. V Zadru turiste na pravila oblačenja po novem opozarjajo celo s posebnimi tablami.

kopalke hrvaška globe kazen

Oster poziv ribičev kmetom: Takoj prenehajte!

Bašarja al Asada obsodili na smrt

24ur.com V Zadru nove opozorilne table: hoja v kopalkah 'stane' 132 evrov
24ur.com Drage kazni: pitje alkohola v javnosti, sprehod v kopalkah, nabiranje školjk
Cekin.si Pazite, kaj počnete na potovanju! Ena napaka vas lahko stane 900 evrov
24ur.com Cene ležalnikov razburjajo: 'Kot da bi vsak dan dopusta plačali obrok kredita'
Cekin.si Toliko boste plačali v Dubrovniku, če ne boste primerno oblečeni
24ur.com Zavržene gore oblačil dušijo svet: Slovenci trošimo preveč, omare polne nenošenih oblačil
24ur.com Apartmaji dražji od all-inclusive hotelov: bo Hrvaška izgubila goste?
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lažnivimediji
11. 08. 2026 14.45
jst bi bikinke dovolil
Odgovori
+1
1 0
Nace Štremljasti
11. 08. 2026 14.37
a farji ter nune hodijo kot prikazni,a to je pa uredu,lepo da so jim malo polepšali medžugorje ane,ampa premalo
Odgovori
+1
1 0
Ne hodimnavolitve
11. 08. 2026 13.31
Mračnjaško!!! A burka je pa dovoljena?
Odgovori
+3
5 2
Lažnivimediji
11. 08. 2026 14.42
je ja
Odgovori
0 0
barjan?ek1
11. 08. 2026 10.46
Ne prenesejo lepa telesa slovenskih fantov
Odgovori
-7
3 10
bazilika555
11. 08. 2026 12.14
"lepih teles"...
Odgovori
+6
8 2
PEACEMAKER
11. 08. 2026 12.42
To cenijo v srbiji
Odgovori
+4
5 1
Mclaren
11. 08. 2026 10.43
Bolano
Odgovori
-2
3 5
E.Nigma
11. 08. 2026 10.17
Kaj pa burkini? Nova Slovenska beseda?
Odgovori
+2
5 3
E.Nigma
11. 08. 2026 10.20
So to kopalke ali oblačilo? V bistvu me ne zanima. Ne spada k nam. Sploh ne ti poseljevanje besed.
Odgovori
+1
3 2
bazilika555
11. 08. 2026 12.16
Ha, ha...a pa si pomislil, da tudi angleščina in vsi tuji izrazi, po tvoje "ne spadajo k nam"...? Sicer pa tvoja slovenščina...
Odgovori
+3
3 0
mario49
11. 08. 2026 10.01
Zakaj nekaj podobnega ni tudi v PIRANU? Odgovor je več kot jasen , ker mesto PIRAN NIMA VEČ REDARJEV, ki bi kaznovali tovrstne "turiste- smetarje",ker so polno zaposleni z pobiranjem kazni in posledično polnenjem "občinske blagajne ", na relaciji Škofije-Lazaret v sklopu "medobčinske kao redarske službe!!!!
Odgovori
+7
8 1
mo23
11. 08. 2026 09.58
Se pravi mesto ni plaža?? Kaj pa potem piješ pivo na plaži? Potem pa pejt v mesto in ga tam pij. Aja to je pa ok. Spet neka pravila čudna.
Odgovori
-10
1 11
peri70
11. 08. 2026 10.08
sj nudl plaža je tud plaža, a ne? po tvoji logiki potem lahko nagi hodimo po mestih...😵‍💫
Odgovori
+8
8 0
mo23
11. 08. 2026 09.55
Ma ne vem. Men se pa zdi to kompliciranje. Ko pa zapravljaš pri njih denar je pa vse ok. Mal so skrenil iz poti. Zuni 35 stopinj, pa morm nujno met majco gor. Uuuu čist drgač.
Odgovori
-6
2 8
NeXadileC
11. 08. 2026 09.45
Moja Majica pravi, "Vedno s tabo..."
Odgovori
+6
7 1
NeXadileC
11. 08. 2026 09.44
"500 evrov boste plačali, če se boste sprehajali brez majice,.." - Majica pod srajco ali čez srajco?
Odgovori
-4
3 7
NeXadileC
11. 08. 2026 09.36
ONI so odločili, da je turizem treba ustaviti. ONI ki določajo in odločajo, kako svet deluje, ne lokalni misLiderji. Takole ga spodkopavajo, malo tukaj, malo tam. Vsak dan je prispevek s to temo in to usmeritvijo, a tisti, ki to naivno podpirajo, pa spodkopavajo sami sebe.
Odgovori
-6
2 8
bazilika555
11. 08. 2026 09.04
Edino pravilno! Naj uvedejo še pri nas.
Odgovori
+11
15 4
NeXadileC
11. 08. 2026 08.55
Nesorazmerno bisoke kazni, ki smo jim priča v EU, zadnhe čase, in vse bolj, so značilne za totalitarne sisteme.
Odgovori
-2
8 10
bazilika555
11. 08. 2026 09.05
Totalitarni sistemi???
Odgovori
+4
9 5
NeXadileC
11. 08. 2026 09.47
Za diktature tudi...
Odgovori
-5
2 7
Kostorog
11. 08. 2026 08.47
Naj nas kaznujejo še ker smo prišli k njim, pa bomo morda končno zamenjali destinacijo.
Odgovori
+6
10 4
NeXadileC
11. 08. 2026 09.48
Za kaj, potemtakem želiš, da ti nabijejo kazen?
Odgovori
-5
1 6
NeXadileC
11. 08. 2026 09.59
Odgovoril sem pod napačen komentar.
Odgovori
-5
1 6
NeXadileC
11. 08. 2026 10.00
Morda pa jaz moram zamenjati destilacijo 🤭
Odgovori
-2
1 3
dasmullkind
11. 08. 2026 08.30
Pravilno. Med turisti vlada popolna anarhija, vsak si dovoli, kar hoče. Samo kazni nabijat.
Odgovori
+5
10 5
Ana Konda
11. 08. 2026 09.00
Tako je ! Tudi tistim v rjuhah !
Odgovori
+7
10 3
NeXadileC
11. 08. 2026 10.02
Za kaj, potemtakem ti želiš, da ti nabijejo kazen?
Odgovori
-5
1 6
EntityOne
11. 08. 2026 08.24
EU bi morala imeti spletno mesto z evidenco vseh kazni za nevedne turiste, ločeno po državah, provincah in turističnih mestih. Najprej se nabijejo kazni, da lahko mestne vlagajne služijo, namesto najprej ljudi razsvetlti s pravimi informacijami na pravem mestu. GeoSMS-ji, poslani v območju repetitorjev kraja, kjer veljajo lokalni predpisi za turiste bi še dodatno olajšali podajanje informacij. Tako kot takrat, ko prečkaš mejo.
Odgovori
-3
2 5
bazilika555
11. 08. 2026 09.07
A kultiviran turist res potrebuje vse to? Si res kar množice želijo razkazovati svoje "mišlinke" po mestnih ulicah?
Odgovori
+7
8 1
Banion
11. 08. 2026 08.21
se strinjam, kopalke so za plažo
Odgovori
+11
13 2
Valkidžija
11. 08. 2026 08.19
Pravilno.
Odgovori
+12
13 1
jablan
11. 08. 2026 08.15
Najbolj vsi v rjuhe se zavit
Odgovori
-9
3 12
peri70
11. 08. 2026 08.28
mesto ni plaža
Odgovori
+10
11 1
bibaleze
Portal
Priljubljeni igralec pri 55 letih pričakuje prvega otroka
To ime je bilo nekoč pravi hit: oboževale so ga generacije naših babic
To ime je bilo nekoč pravi hit: oboževale so ga generacije naših babic
Luka Dončić razkril del svojega zasebnega življenja: tako uživa s hčerko
Luka Dončić razkril del svojega zasebnega življenja: tako uživa s hčerko
Šah je šola za življenje: 7 pomembnih veščin, ki jih otroci razvijajo skozi igro
Šah je šola za življenje: 7 pomembnih veščin, ki jih otroci razvijajo skozi igro
zadovoljna
Portal
Nihče ni pričakoval takšne preobrazbe: v cvetličnih bikinkah je ukradla vso pozornost
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka presenečenje, rake prevzemajo močna čustva
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka presenečenje, rake prevzemajo močna čustva
Viralni natikači osvajajo Slovenke: nosijo jih ženske vseh generacij
Viralni natikači osvajajo Slovenke: nosijo jih ženske vseh generacij
Kraljica ulične mode navdušila v beli poletni obleki
Kraljica ulične mode navdušila v beli poletni obleki
vizita
Portal
Kateri kruh je najbolj zdrav? Ne nasedajte zvijačam
Če menite, da težave z jetri povzroča mastna hrana, se motite: glavni krivec za maščobo in slab holesterol
Če menite, da težave z jetri povzroča mastna hrana, se motite: glavni krivec za maščobo in slab holesterol
Največjo škodo si delate s tem, ko ne namenjate pozornosti prebavi
Največjo škodo si delate s tem, ko ne namenjate pozornosti prebavi
Največja napaka pri izbiri mesa
Največja napaka pri izbiri mesa
cekin
Portal
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
Suša bi lahko kmalu udarila po denarnicah Slovencev: najprej dražja zelenjava in sadje, nato še kruh?
Suša bi lahko kmalu udarila po denarnicah Slovencev: najprej dražja zelenjava in sadje, nato še kruh?
Po prijavi v mobilno banko ga je pričakal šok: na računu je zagledal več kot 50 milijonov evrov minusa
Po prijavi v mobilno banko ga je pričakal šok: na računu je zagledal več kot 50 milijonov evrov minusa
Prijateljstvo v službi vam lahko pomaga do uspeha, a obstaja past, ki jo mnogi spregledajo
Prijateljstvo v službi vam lahko pomaga do uspeha, a obstaja past, ki jo mnogi spregledajo
moskisvet
Portal
Drži jo za roko, gleda pa proti drugi: Rodri nehote poustvaril sloviti meme
Slovenija pričakuje sončni mrk: Kje v Sloveniji bo pogled najboljši?
Slovenija pričakuje sončni mrk: Kje v Sloveniji bo pogled najboljši?
Vsi gledajo njo: lepotica, ki je osvojila srce dirkača F1
Vsi gledajo njo: lepotica, ki je osvojila srce dirkača F1
Preprosta vaja, ki razkrije dejansko starost vašega telesa
Preprosta vaja, ki razkrije dejansko starost vašega telesa
dominvrt
Portal
Če želite prihodnje leto bujne hortenzije, tega opravila nikar ne preskočite
Je paradižnik poln takšnih madežev? Krive so lahko te nadležne stenice
Je paradižnik poln takšnih madežev? Krive so lahko te nadležne stenice
Prstni odtisi na hladilniku in pečici? Ta trik jih odstrani brez drgnjenja
Prstni odtisi na hladilniku in pečici? Ta trik jih odstrani brez drgnjenja
Ta zvok iz klimatske naprave pogosto napoveduje drago popravilo
Ta zvok iz klimatske naprave pogosto napoveduje drago popravilo
okusno
Portal
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
Natalija Verboten razkrila recept za priljubljeno dalmatinsko jed, sledilci pa so takoj opazili dve stvari
Natalija Verboten razkrila recept za priljubljeno dalmatinsko jed, sledilci pa so takoj opazili dve stvari
Za vroče dni: 5 hitrih kosil, ki jih boste pripravljali znova in znova
Za vroče dni: 5 hitrih kosil, ki jih boste pripravljali znova in znova
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
voyo
Portal
Svingerski safari
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Mamin dan
Mamin dan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897