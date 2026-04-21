Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Hrvaška bo visoke cene goriv omilila s prilagodljivim DDV

Zagreb, 21. 04. 2026 10.55 pred 30 minutami 2 min branja 1

Avtor:
U.Z. STA
Bencinska črpalka na Hrvaškem

Na Hrvaškem načrtujejo sprejetje zakona, ki predvideva uvedbo prilagodljivega davka na dodano vrednost (DDV) oz. začasno znižanje DDV na pogonska goriva. DDV na energente na Hrvaškem trenutno znaša 25 odstotkov. Zakon naj bi po navedbah vlade omogočil hitrejše prilagajanje v negotovih razmerah, uporabljal pa bi se izključno v primeru večjih podražitev nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih.

Hrvaška vlada je v ponedeljek v parlamentarno obravnavo posredovala predlog dopolnitev zakona o DDV, katerih namen je omogočiti začasno znižanje DDV na energente.

DDV na energente na Hrvaškem trenutno znaša 25 odstotkov. V EU stopnja DDV na energente ne sme biti nižja od 15 odstotkov, kar po navedbah vlade pomeni možnost znižanja do deset odstotnih točk.

Hrvaški premier Andrej Plenković je v ponedeljek na seji vlade dejal, da gre za nujno spremembo glede na posebne okoliščine in negotovost trajanja te energetske krize. Cilj predlaganih sprememb pa je po navedbah vlade zagotoviti večjo fleksibilnost davčnega sistema za odzivanje na morebitne motnje zaradi nadaljnje eskalacije konfliktov in njihovih posledic na globalne trge.

Hrvaški premier Andrej Plenković
Hrvaški premier Andrej Plenković
FOTO: Aljoša Kravanja

Koliko stane gorivo?

Od danes sicer na Hrvaškem veljajo nekoliko nižje cene pogonskih goriv. Cena 95-oktanskega bencina se je po ponedeljkovi odločitvi hrvaške vlade spustila za dva centa na 1,64 evra za liter, dizel pa se je pocenil za sedem centov na 1,78 evra za liter. Nove cene veljajo naslednjih 14 dni.

Cena modrega dizla, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, je od danes prav tako nižja za sedem centov in znaša 1,29 evra za liter.

Če ne bi bilo vladnih ukrepov in bi trgovci maloprodajne cene lahko oblikovali prosto, bi cena bencina na Hrvaškem po navedbah vlade v Zagrebu od danes znašala 1,74 evra, dizla 1,99 evra in modrega dizla 1,36 evra za liter.

Leto, zaznamovano z naraščanjem kršitev in nasilja

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pajo_36
21. 04. 2026 11.31
Pač dejstvo je, da je najboljš, da države regulirajo cene vse energije. To je sploh in pri nas in an Hrvaškem, recimo Orban ima nafto 2,13. Je pa v ozadju evropska direktiva o stabilnih financah s tega področja, tako da sanjati o kenslanju vseh dajatev, to ne bo šlo ane, 2006 ste nekaj podpisali in treba je brat tud drobni tisk. Regulacija in nadzor nad cenami hrane je brezpredmeten, tukaj je najboljš, da povesta stanje ponudba in povpraševanje, prav tako pri vseh ostalih zadevah. Če imam jaz puranje zrezke za 10 evrov, pa se prodajajo nenormalno, seveda ne bo nižal cene, tudi če se mi DDV na to zniža. zakaj? Ker ne bom ane. Bom raje zaslužil, če pa ne gre, potem je pa to akcijska roba.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641