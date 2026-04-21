Hrvaška bo visoke cene goriv omilila s prilagodljivim DDV

Hrvaška vlada je v ponedeljek v parlamentarno obravnavo posredovala predlog dopolnitev zakona o DDV, katerih namen je omogočiti začasno znižanje DDV na energente.
DDV na energente na Hrvaškem trenutno znaša 25 odstotkov. V EU stopnja DDV na energente ne sme biti nižja od 15 odstotkov, kar po navedbah vlade pomeni možnost znižanja do deset odstotnih točk.
Hrvaški premier Andrej Plenković je v ponedeljek na seji vlade dejal, da gre za nujno spremembo glede na posebne okoliščine in negotovost trajanja te energetske krize. Cilj predlaganih sprememb pa je po navedbah vlade zagotoviti večjo fleksibilnost davčnega sistema za odzivanje na morebitne motnje zaradi nadaljnje eskalacije konfliktov in njihovih posledic na globalne trge.
Koliko stane gorivo?
Od danes sicer na Hrvaškem veljajo nekoliko nižje cene pogonskih goriv. Cena 95-oktanskega bencina se je po ponedeljkovi odločitvi hrvaške vlade spustila za dva centa na 1,64 evra za liter, dizel pa se je pocenil za sedem centov na 1,78 evra za liter. Nove cene veljajo naslednjih 14 dni.
Cena modrega dizla, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, je od danes prav tako nižja za sedem centov in znaša 1,29 evra za liter.
Če ne bi bilo vladnih ukrepov in bi trgovci maloprodajne cene lahko oblikovali prosto, bi cena bencina na Hrvaškem po navedbah vlade v Zagrebu od danes znašala 1,74 evra, dizla 1,99 evra in modrega dizla 1,36 evra za liter.
