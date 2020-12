Hrvaška naj bi izključno gospodarsko cono v Jadranu razglasila do konca leta

Andrej Plenković je v soboto na Twitterju sporočil, da je v zvezi s hrvaško namero o razglasitvi izključne gospodarske cone opravil posvetovanja s slovenskim premierjem Janezom Janšo in italijanskim premierjem Giuseppejem Contejem . Ob tem je napovedal, da bo hrvaška vlada danes "sprejela poročilo o procesu posvetovanj in predlog odločitve o razglasitvi izključne gospodarske cone" .

O načrtih obeh sosednjih držav bodo v soboto v Benetkah na tristranskem srečanju govorili zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije, Anže Logar,Gordan Grlić RadmaninLuigi Di Maio.

Načrte o razglasitvi izključne gospodarske cone v Jadranu je vodja italijanske diplomacije Di Maio razkril 1. decembra med obiskom v Zagrebu in k podobni odločitvi pozval tudi Hrvaško. V Zagrebu so nato napovedali, da bodo hrvaško izključno gospodarsko cono razglasili do konca leta. Državna sekretarka na hrvaškem zunanjem ministrstvuAndreja Metelko Zgombić je pri tem ocenila, da Slovenija temu ne bo nasprotovala. Kot je dodala, Slovenija nima niti nobenih posebnih pravic, ko gre za zaščitno hrvaško ekološko-ribolovno cono.