Hrvaška naj bi letos za skrajšani delovnik namenila 400 milijonov evrov

Aladrović je v pogovoru za regionalno televizijo N1 ta teden dejal, da pri novem ukrepu računajo tudi na sredstva, ki jih je Evropska komisija predvidela v okviru instrumenta Sure. V Bruslju so v okviru te sheme za zaščito trga, tudi za skrajšan delovnik, predvideli 100 milijard evrov.

Na Hrvaškem so že zagotovili sredstva za izplačilo subvencij do konca avgusta, nato pa računajo na sredstva iz sheme Sure. Subvencije za krajši delovni teden nameravajo sicer nakazovati do konca leta.

Državne subvencije bodo na voljo za skrajšanje delovnika za med deset in 50 odstotkov mesečnih delovnih ur. Denar od države bodo tako lahko dobili delodajalci, ki bodo zaposlenim delo zagotavljali med 20 in 36 ur tedensko. Subvencija bo znašala med 400 in 2000 kun (med 53,3 in 267 evrov), je razkril Aladrović in napovedal, da bodo ukrep podrobneje predstavili prihodnji teden.

Dela na daljavo ne bodo subvencionirali

Za subvencije bodo lahko zaprosila vsa podjetja, ki imajo več kot deset zaposlenih in glede na lani beležijo več kot 20-odstoten upad prihodkov, je poročal Večernji list. Kot so izpostavili pri časniku, pa država ne bo subvencionirala skrajšanega delovnika zaposlenih, ki delajo na daljavo.

Medtem pa se nadaljujejo pogovori za podoben ukrep za podjetja, ki imajo manj kot deset zaposlenih. Ta naj bi po pričakovanjih v veljavo stopil s 1. julijem.

Hrvaška vlada finančno pomaga podjetjem od izbruha epidemije covida-19 konec marca. Doslej je prizadetim delodajalcem za ohranitev delovnih mest in premostitev likvidnostnih težav namenila za 5,3 milijarde kun (700 milijonov evrov) subvencij, je še spomnil Aladrović.