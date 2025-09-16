Hrvaška namerava ukiniti plačevanje cestnin z gotovino

Kot poroča Net.hr, je hrvaška vlada v nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost predvidela uvedbo elektronskega sistema cestninjenja. "To bi omogočilo prost pretok prometa, brez ustavljanja vozil za pobiranje cestnine. Za prost pretok prometa je treba urediti vprašanje spremljanja plačila cestnin," sicer piše v predlogu.

Ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo namerava tako predlagati nov zakon o cestninjenju, ki bi z uvedbo novega sistema na avtocestah izključil možnost plačevanja cestnin z gotovino, za vsa tovorna vozila in motorna kolesa pa bi uvedel obveznost uporabe naprave za plačevanje cestnine v vozilu.

Lahka vozila do 3,5 tone bi ob tem imela možnost izbire med uporabo naprave v vozilu za elektronsko cestninjenje in registracijo v sistem cestninjenja za samodejno prepoznavanje registrskih tablic.

Novi zakon o cestninjenju bi sicer prvič vzpostavil enoten elektronski sistem cestninjenja na celotnem avtocestnem omrežju na Hrvaškem.