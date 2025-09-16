Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Hrvaška namerava ukiniti plačevanje cestnin z gotovino

Zagreb, 16. 09. 2025 12.26 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
40

Hrvaško ministrstvo za promet pripravlja nov zakon o cestninjenju, s katerim želijo zagotoviti boljšo pretočnost avtocest. Zakon bi med drugim izključil možnost plačevanja cestnin z gotovino in uvedel obveznost uporabe naprave za plačilo cestnine v vozilu za vsa tovorna vozila in motorna kolesa.

Cestninska postaja na Hrvaškem
Cestninska postaja na Hrvaškem FOTO: Shutterstock

Kot poroča Net.hr, je hrvaška vlada v nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost predvidela uvedbo elektronskega sistema cestninjenja. "To bi omogočilo prost pretok prometa, brez ustavljanja vozil za pobiranje cestnine. Za prost pretok prometa je treba urediti vprašanje spremljanja plačila cestnin," sicer piše v predlogu.

Ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo namerava tako predlagati nov zakon o cestninjenju, ki bi z uvedbo novega sistema na avtocestah izključil možnost plačevanja cestnin z gotovino, za vsa tovorna vozila in motorna kolesa pa bi uvedel obveznost uporabe naprave za plačevanje cestnine v vozilu.

Lahka vozila do 3,5 tone bi ob tem imela možnost izbire med uporabo naprave v vozilu za elektronsko cestninjenje in registracijo v sistem cestninjenja za samodejno prepoznavanje registrskih tablic. 

Novi zakon o cestninjenju bi sicer prvič vzpostavil enoten elektronski sistem cestninjenja na celotnem avtocestnem omrežju na Hrvaškem.

hrvaška cestnine predlog zakona
Naslednji članek

Družina Kadgien poleg Portreta dame skrivala še 22 drugih umetniških del

Naslednji članek

Ruska obveščevalna služba za proteste v Srbiji okrivila EU

KOMENTARJI (40)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
štrekeljc
16. 09. 2025 14.28
Kaj je končni cilj tega: večja pretočnost ali večji nadzor?
ODGOVORI
0 0
Castrum
16. 09. 2025 14.27
E moj nevedni duje. Vse podatke imaš n eurostatu. Samo znat je potrebno poiskat.
ODGOVORI
0 0
Castrum
16. 09. 2025 14.28
Ti malo pomagam, ker vem da ne znaš.AADT je kratica....
ODGOVORI
0 0
dujedrag
16. 09. 2025 14.34
Čakaj mal ti to resno kot si prej pisal...da je 28 000 dnevno na HR avtocestah vozil?
ODGOVORI
0 0
Pamir
16. 09. 2025 14.23
+1
Slovenska vinjeta je v primerjavi s plačevanjem cestnin na Hrvaškem in Italiji praktično zastonj.V Avstriji gre precej denarja za plačilo predorov.
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
16. 09. 2025 14.12
+1
Potem, adio...
ODGOVORI
1 0
dujedrag
16. 09. 2025 14.10
+1
važno da u hr se par novih hitrih cest dela....usako leto kaj, a u slo ono....top ceste sploh primorska, so usi veseli ko se vozijo
ODGOVORI
1 0
Castrum
16. 09. 2025 14.12
+3
Kljukec, povprečni dnevni letni promet na slovenskih AC je 50.000 vozil, na hrvaškem pa 28.000.....
ODGOVORI
3 0
Castrum
16. 09. 2025 14.12
+2
S tem da je jadranska avtocesta od oktobra do maja skoraj prazna
ODGOVORI
2 0
dujedrag
16. 09. 2025 14.13
-2
daj ne nabijaj, kolko se vozi pri nas....pa tudi to, da bo Zračna Luka Brač prehitela vašo Brnik, hehe, ki je kao u Ljubljani
ODGOVORI
0 2
SDS_je_poden
16. 09. 2025 14.14
+3
Dujo pri nas ceste res niso v top stanju, ampak opažam tudi, da je vaša Dalmatinka iz leta v leto v slabšem stanju, pa sploh ni toliko prometa na njej, kot je recimo pri nas na primorki ali štajerki. Je pa res, da so te cestarine uzko grlo, sploh poleti. Lučko.... bolje, da se ji izogneš, Dugopolje pri Splitu katastrofa... Da o isterskem Y sploh ne izbugljam besed.
ODGOVORI
3 0
SDS_je_poden
16. 09. 2025 14.15
+1
Pozabil še na slavonski krak.... Madona, sej ti avto skoraj razpade do meje s Srbijo.
ODGOVORI
1 0
dujedrag
16. 09. 2025 14.17
-1
ne vem kje se voziš, jaz ko sem naprej pa u Šid peljal, takrat se mi je razpadalo tam, pa ko sem se ustavil so me divji psi pozdravili na pumpi...u HR pa use okej, al dobro, uživaj na poti u Srvijo
ODGOVORI
0 1
SDS_je_poden
16. 09. 2025 14.20
Pa nimam nič ne proti Hrvatom, ne proti Hrvaški.... pač vsaka država ima svoje probleme s cestami.
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
16. 09. 2025 14.23
Tudi Srbija nima dobrih AC, se strinjam. Tam sem celo doživel, da je tip kolesaril po odstavnem pasu na AC.
ODGOVORI
0 0
dujedrag
16. 09. 2025 14.23
+1
SDS al mogoče pa ne veš da u HR ne pride na pamet, da se cela cesta zapira....pa bi lahko že pri zagrebu malo tiste luknje pokrpali, denara je dosti, verjami. A ne pride na pamet ko u Sloveniji, ko ste razturili cesto Vipava- Gorica pa da kamijonđije pizdijo stalno. To je šele balkan. Tud 3 pas primorje, obvezno, že za vaše domače....da ne penijo
ODGOVORI
1 0
dujedrag
16. 09. 2025 14.24
+1
U HR ni glavna operativa poleti, ko pri vas....da se use zapira....pa kakorkoli nekateri razlagajo, da je to super in kao asfalt da se lepo dela in podobno
ODGOVORI
1 0
SDS_je_poden
16. 09. 2025 14.27
+1
Duje se strinjam, pri nas se DARS ne zna it popravila AC. To je že dolgo problem, ko še sploh ni bilo toliko prometa, kot ga je danes.
ODGOVORI
1 0
zmerni pesimist
16. 09. 2025 14.05
+0
Cene pa olala
ODGOVORI
2 2
Con-vid 1984
16. 09. 2025 13.55
-3
Plačevanja z gotovino vam nihče ne more blokirat, a ne ovčike moje
ODGOVORI
2 5
Castrum
16. 09. 2025 13.53
+3
No, mi smo to uredili 20 let nazaj...
ODGOVORI
6 3
dujedrag
16. 09. 2025 14.06
-2
super ste, sploh kako si jokal učeraj, da gre slo u maloro xD dramaqueen
ODGOVORI
1 3
Castrum
16. 09. 2025 14.08
-1
Drži, Slovenija pod to vlado šrvi i maloro. Vi rvateki, ste pa že 20 let u malori.....capljate za nami
ODGOVORI
1 2
Castrum
16. 09. 2025 14.10
Za slovnične napake se opravičujem....pač, veliki prsti...
ODGOVORI
0 0
dujedrag
16. 09. 2025 14.12
-1
capljamo tolko, da bezos pride in usa smetana k nam malo u uživancijo, k vam pridejo vržt odpadke z jahte in potem dalje u italijo....
ODGOVORI
0 1
dujedrag
16. 09. 2025 14.12
-1
debeli prsti drama queen
ODGOVORI
0 1
Castrum
16. 09. 2025 14.13
+1
Hahahaha, hvališ se z dnarjem drugih. Tipičen revež.
ODGOVORI
1 0
dujedrag
16. 09. 2025 14.14
-1
revež si ti, dramica
ODGOVORI
0 1
joc771
16. 09. 2025 13.48
+0
Albanski premier Edi Rama se je zavezal, da bo do leta 2030 Albanija postala prva brezgotovinska družba
ODGOVORI
1 1
cool_B
16. 09. 2025 14.05
+1
a ni Norveška praktično že? 🙃
ODGOVORI
1 0
jutri bolje bo
16. 09. 2025 13.47
+5
Kmalu bodo na vinjetah a toliko protestov iz njihove strani ob uvedbi naših vinjet.
ODGOVORI
6 1
galeon
16. 09. 2025 13.47
+4
Že ene 3x ste povedal to zastarelo novico.
ODGOVORI
4 0
JanezNovak13
16. 09. 2025 13.43
+3
Zato mora biti gotovina zapisana v Ustavo, da se take ideje ne uresničijo.
ODGOVORI
7 4
Grande cojones
16. 09. 2025 13.42
-5
Ko vidím žensko na blagajni kako šteje drobiž se mi dvignejo vse kocine....
ODGOVORI
1 6
Primula1
16. 09. 2025 13.39
+0
Pa, saj si na dopustu, vzameš si čas, jadranska magistrala je ena najlepših cest v Evropi. Ali pa greš na dopust v Grčijo, Italijo. Opcij kolikor hočeš.
ODGOVORI
4 4
Zaplešimo
16. 09. 2025 13.38
+6
Ka ko si pa tile butalci tole predstavlhajo?....vsak ima pravico plačati z gotovino
ODGOVORI
10 4
Zaplešimo
16. 09. 2025 13.39
+0
*predstavljajo
ODGOVORI
2 2
cool_B
16. 09. 2025 14.06
+0
kmalu ne bo gotovine, pa tudi € ne...življenje gre naprej.
ODGOVORI
1 1
zani10
16. 09. 2025 13.38
+1
Oderuhi
ODGOVORI
3 2
Veščec
16. 09. 2025 13.32
+3
Butalci ti tuđmanci.a bojo turisti poleti poleg svoje prtljage vozili še njihove škatle.ma dajte no.hvala bogu da se ne hodim kopat u tisto njihovo žlabudro
ODGOVORI
5 2
S.P.Q.R.
16. 09. 2025 14.08
zato pa si tako pameten, še dobro.... v čigavi žlabudri se pa ti kopaš?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256