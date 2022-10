Hrvaška od Francije po letalih kupuje še protiletalski sistem

Da bo Hrvaška kupila sodoben sistem protiletalske obrambe, je po padcu brezpilotnega letalnika v Zagrebu marca letos napovedal hrvaški obrambni minister Mario Banožić. Z nakupom raket kratkega in srednjega dosega bo vlada po sedmih mesecih pogajanj s Francijo to napoved tudi uresničila. Hrvaška od Francije po neuradnih informacijah kupuje kopenski protiletalski sistem srednjega dometa VL MICA z raketnim dometom od 20 do 30 kilometrov in sistem kratkega dometa mistral 3, piše Jutarnji list. Mistral 3 je prenosni raketni sistem za sestrelitev letal in projektilov na višini do treh kilometrov. Hrvaška vojska bi ga lahko uporabljala na ladjah, oklepnih vozilih patria in helikopterjih blackhawk, mogoče ga je postaviti tudi na strehe stavb. Hrvaška namerava po nekaterih ocenah kupiti 35 prenosnih sistemov mistral 3 in nekaj sto raket. Posamezen prenosni sistem stane okoli 300.000 evrov, raketa pa okoli 60.000 evrov. Pogodbo o nakupu bi hrvaška vlada lahko podpisala že do konca leta. Prvi primerki bi v državo morali priti prihodnje leto in leta 2024.