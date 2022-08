Hrvaška odkrila kršitve pri 19 avtobusnih prevoznikih, tudi slovenskem

Hrvaška policija se je za povečan nadzor pri voznikih avtobusov odločila, da bi zagotovila prometno varnost in preprečila prometne nesreče, ki se pogosto končajo tragično, so danes sporočili z notranjega ministrstva.

Hrvaški policisti so akcijo izpeljali med 10. in 15. avgustom. Večina kaznovanih voznikov ni upoštevala predpisov o dnevnem počitku ali pa so bile kršitve povezane z uporabo tahografa (slika je simbolična).

Ena od takšnih nesreč je bila nazadnje nesreča avtobusa s poljskimi romarji na avtocesti med Varaždinom in Zagrebom v začetku meseca, 6. avgusta. V njej je umrlo 12 od 42 potnikov, ki so se iz Varšave napotili na romanje v Medžugorje v Bosni in Hercegovini, o čemer smo poročali.

Policisti so akcijo izpeljali med 10. in 15. avgustom in odkrili kršitve pri treh avtobusnih prevoznikih iz BiH, Češke in Kosova, dveh iz Madžarske ter pri enem iz Slovenije, Gruzije, Hrvaške, Poljske, Makedonije, Albanije, Belgije in Nemčije. Večina kaznovanih voznikov ni upoštevala predpisov o dnevnem počitku ali pa so bile kršitve povezane z uporabo tahografa.

Pri slovenskem avtobusnem prevozniku so policisti ugotovili, da voznika nista upoštevala predpisanega dnevnega in tedenskega počitka. Pravni osebi so izdali kazen v znesku 5667 kun (755 evrov) in 200 kun (27 evrov) za stroške, voznikoma pa denarni kazni po 333 kun (44 evrov) in 1000 kun (133 evrov) ter po 200 kun za stroške.