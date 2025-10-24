Hrvaška odločila: Vrača se obvezno služenje vojaškega roka, določili tudi kazni

Pozvani bodo vsi 18-letniki, ki so vpisani v vojaški register, na vojaško usposabljanje pa bodo napoteni v koledarskem letu, ko bodo dopolnili 19 let. Pred usposabljanjem bodo opravili zdravniški pregled, s katerim se bo ugotovilo, ali so sposobni za vojaško usposabljanje.

Temeljno vojaško usposabljanje bo trajalo dva meseca, že konec leta napovedujejo prve vpoklice. Prva služenja bodo potekala v vojašnici v Kninu, Slunju in Požegi, začetek pričakujejo v začetku naslednjega leta, poroča Index.hr. Na letni ravni načrtujejo vpoklic 4000 nabornikov.

Hrvaški sabor je z 84 glasovi za, 30 zadržanimi in 11 proti, spremenil Zakon o obrambi in potrdil ponovno uvedbo obveznega temeljnega vojaškega usposabljanja.

Ministrstvo za obrambo je dodalo, da se lahko vojaški zavezanci napotijo na usposabljanje ali pa dobijo zakonsko predpisan odlog do konca 29. leta starosti ali pa so oproščeni obveznosti pod pogoji in na način, ki ga določa zakon.

Izjemoma se lahko na vojaško usposabljanje napotijo tudi moški, starejši od 19 let in do 30 let, ker se služenje lahko odloži v primeru študija in za udeležbo športnikov na svetovnih in evropskih prvenstvih.

Osebe, ki zaradi verskih ali moralnih prepričanj ne želijo sodelovati v vojaških dolžnostih, bodo lahko uveljavljale ugovor vesti in bodo opravljale trimesečno osnovno vojaško usposabljanje v civilni zaščiti.

Nadomestilo za vojaško usposabljanje bo znašalo 1100 evrov na mesec, usposabljanje pa se bo štelo v delovno dobo, medtem ko bo pristojbina za civilno služenje nižja.

Ženske niso zavezane k vojaškemu roku, lahko pa se prostovoljno udeležujejo osnovnega vojaškega usposabljanja.

Predvidene se tudi kazni, če se naborniki ne bodo odzvali na vpoklic. V tem primeru jih bodo prijavili policiji, dobili pa bodo denarno kazen od 250 do 1320 evrov, če ne bodo imeli upravičenega razloga za izostanek.