Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Hrvaška odločila: Vrača se obvezno služenje vojaškega roka, določili tudi kazni

Zagreb , 24. 10. 2025 14.38 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
94

Hrvaški sabor je potrdil ponovno uvedbo obveznega temeljnega vojaškega usposabljanja, ki bo trajalo dva meseca. Vpoklicali bodo vse 18-letnike, ki bodo usposabljanje opravili v koledarskem letu, ko bodo dopolnili 19 let. Predvidene so tudi kazni za tiste, ki bodo neupravičeno izostali.

Hrvaški sabor je z 84 glasovi za, 30 zadržanimi in 11 proti, spremenil Zakon o obrambi in potrdil ponovno uvedbo obveznega temeljnega vojaškega usposabljanja.

Temeljno vojaško usposabljanje bo trajalo dva meseca, že konec leta napovedujejo prve vpoklice. Prva služenja bodo potekala v vojašnici v Kninu, Slunju in Požegi, začetek pričakujejo v začetku naslednjega leta, poroča Index.hr. Na letni ravni načrtujejo vpoklic 4000 nabornikov. 

Pozvani bodo vsi 18-letniki, ki so vpisani v vojaški register, na vojaško usposabljanje pa bodo napoteni v koledarskem letu, ko bodo dopolnili 19 let. Pred usposabljanjem bodo opravili zdravniški pregled, s katerim se bo ugotovilo, ali so sposobni za vojaško usposabljanje.

Vojaška parada v Zagrebu
Vojaška parada v Zagrebu FOTO: Bobo Pixsell

Ministrstvo za obrambo je dodalo, da se lahko vojaški zavezanci napotijo na usposabljanje ali pa dobijo zakonsko predpisan odlog do konca 29. leta starosti ali pa so oproščeni obveznosti pod pogoji in na način, ki ga določa zakon.

Izjemoma se lahko na vojaško usposabljanje napotijo tudi moški, starejši od 19 let in do 30 let, ker se služenje lahko odloži v primeru študija in za udeležbo športnikov na svetovnih in evropskih prvenstvih.

Osebe, ki zaradi verskih ali moralnih prepričanj ne želijo sodelovati v vojaških dolžnostih, bodo lahko uveljavljale ugovor vesti in bodo opravljale trimesečno osnovno vojaško usposabljanje v civilni zaščiti.

Nadomestilo za vojaško usposabljanje bo znašalo 1100 evrov na mesec, usposabljanje pa se bo štelo v delovno dobo, medtem ko bo pristojbina za civilno služenje nižja.

Ženske niso zavezane k vojaškemu roku, lahko pa se prostovoljno udeležujejo osnovnega vojaškega usposabljanja. 

Predvidene se tudi kazni, če se naborniki ne bodo odzvali na vpoklic. V tem primeru jih bodo prijavili policiji, dobili pa bodo denarno kazen od 250 do 1320 evrov, če ne bodo imeli upravičenega razloga za izostanek.

Hrvaška vojska služenje vojaškega roka obvezno usposabljanje mladi
Naslednji članek

Aretacije v NBA: Zvezde mamile bogataše k pokru, uporabljali rentgenske mize in očala, ki so brala karte

Naslednji članek

Hrvaška minimalno plačo zvišuje na 1050 evrov bruto

KOMENTARJI (94)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
detect
24. 10. 2025 16.14
tudi v sloveniji bi morali uvesti obvezno služenje.
ODGOVORI
0 0
Odrešenik666
24. 10. 2025 16.11
+0
Sluzenje vojaskega roka je zguba casa. Biti vojak za casa vojne pa totalni nonsens.
ODGOVORI
4 4
SDS_je_poden
24. 10. 2025 16.13
+0
A faliranje letinka na faxu, pa ni zguba časa? Pa igranje igric za compom? Dej no dej...
ODGOVORI
1 1
komandos
24. 10. 2025 16.08
-1
Obvezno služenje vojske bi moralo biti vsaj pol leta ,da se vsaj naučiš minimalne osnove vojskovanja če bi slučajno prišlo do vojne a ne mamini sinčki in PUSIJI de de
ODGOVORI
3 4
Odrešenik666
24. 10. 2025 16.09
+0
Tako da so lahko tudi oni komanfosi vsaj po nicku?? 🤣🤣
ODGOVORI
1 1
čebelinko
24. 10. 2025 16.11
+2
Ti bi se 100% prvi skril.
ODGOVORI
3 1
kryptix
24. 10. 2025 16.13
+1
Jaz sem se šolal 15 let in sem pozabil večino neosnovne matematike. Pisanih črk,...1 mesec, 6 ali 2 leti po 10. letih pozabiš v vsakem primeru.
ODGOVORI
1 0
IKOSS
24. 10. 2025 16.06
+2
Služenje vojaškega roka je lahko iz vrste razlogov koristni, je pa za to treba imeti motivirano populacijo. tukaj pa bi znala nastati težava.
ODGOVORI
4 2
Odrešenik666
24. 10. 2025 16.06
-2
Mladina bezite. Zivljenje je samo eno in ni ga vredno v rovu izgubit. Domovina pa je tam, kjer lahko v miru zivis.
ODGOVORI
4 6
a res1
24. 10. 2025 16.07
+2
Saj jih ne pošiljajo v vojno...
ODGOVORI
2 0
nacionale
24. 10. 2025 16.06
+3
Si lahko kdo predstavlja ce bi mi nase kolesarje poslali v vojsko in une tipe ki nosijo krila in si lakirajo nohte...npr..jenul,🤣
ODGOVORI
3 0
kryptix
24. 10. 2025 16.08
+2
Hitro bi imeli črno za nohtih😁
ODGOVORI
2 0
čebelinko
24. 10. 2025 16.05
+4
Zelo mi je zanimivo, kako bi nekateri pošiljali mlade fante v vojsko, ker nimajo reda in discipline hahaha Dobesedno ste pred vsemi povedali, da niste sposobni vzgojiti otroka. Do 18-tega leta ga ne boste nič naučili, po parih mesecih bo pa kot nov? IQ zamrzovalnika imate hahaha Jaz nisem iz vojske nič odnesel, ker so me doma naučili reda, discipline, delovnih navad, postiljanje postelje, itd. Izgubljeno leto. Če pa vas niso, se pa na starše obrnite, ne pa da svoje frustracije na mlajše prenašate.
ODGOVORI
4 0
Shekelstein
24. 10. 2025 16.04
+2
"Ženske niso zavezane k vojaškemu roku" to je ta enakost ane ,ki se promovira desetletja ?
ODGOVORI
4 2
SDS_je_poden
24. 10. 2025 16.06
-4
Od kje si pa ti prilezel, cmera?
ODGOVORI
1 5
kryptix
24. 10. 2025 16.11
+1
Oba imata prav ker včasih so ženske vedele kje jim je mesto. Danes ne vedo več in zato si zaslužijo isti proces saj so si to želele zadnjih 20 let.
ODGOVORI
1 0
Uporabnik1921539
24. 10. 2025 16.04
+1
lgbtzblj bodo tudi sli v to?Me prav zanima,ker na Hrvaskem takih devuacij ne razumeno ravno +
ODGOVORI
1 0
bronco60
24. 10. 2025 16.03
Kaj pa mlajši upokojenci, mi bi tud nekaj denarja, pa kondicijsko bolj sposobni od teh japijev.
ODGOVORI
0 0
kryptix
24. 10. 2025 16.05
Bodi tiho. Kar naj z 18 začnejo. Nas dinozavre naj pustijo na kavču.
ODGOVORI
0 0
JAZsemTI
24. 10. 2025 16.02
+4
Na Hrvaškem bodo mamini sinčki spet znali postlati posteljo, pospraviti v omari in pucati vsaj za seboj. Tudi dobro.
ODGOVORI
4 0
nelika123
24. 10. 2025 16.02
+3
Predpriprave na vojno v EU.To ni na zelniku Hrvaške zrastlo.
ODGOVORI
4 1
alicante1234
24. 10. 2025 15.59
-1
Ne mešat nekaj prostovoljnega ali nekaj pod prisilo. Tisti stari časi so zdavnaj minuli. Od 6-22 je 16 urni delovnik - zrelo za delovno inšpekcijo. Ko se bo pa prvi poveljnik zadrl na tebe pa ga kazensko ovadiš za mobing 😂
ODGOVORI
1 2
SDS_je_poden
24. 10. 2025 16.03
+0
Neka taka cmeranja smo že slišali pred kratkim, ko so kandidati na osnovnem usposabljanju želeli bolj prijazen odnos do njih, več pavz za cigareto, manj telovadbe in podobne blesarije.
ODGOVORI
1 1
Slovener
24. 10. 2025 15.57
+0
Kapo dol ! Naši južni sosedi vlečejo pametne poteze. Za dom So Pripravljeni Reoorganizirati Evropo Mandžarsko Nemčijo Italijo!
ODGOVORI
3 3
Odrešenik666
24. 10. 2025 15.56
+4
Mladine bezite. Odobravajo samo tisti, kateri niso vojske sluzili.
ODGOVORI
6 2
SDS_je_poden
24. 10. 2025 15.57
+2
Ne lapaj blesarij.
ODGOVORI
5 3
Slovener
24. 10. 2025 16.02
+1
to je bila je druga "domovina" in tuja vojska !
ODGOVORI
1 0
Odrešenik666
24. 10. 2025 16.04
Slovener ti imas domovino samo v nicku in gobcu.
ODGOVORI
0 0
Dany75
24. 10. 2025 15.56
+6
Pa kje so našli dva meseca? jao boze 🙈 6 mesecev je neka doba ko se da te mamine sincke kaj naucit...dva meseca bojo ze zdrzali...in se slepali...dva krat bo mel vrocino pa noga ga bo bolela,pa bo konec...
ODGOVORI
7 1
matjaz mravlak
24. 10. 2025 15.55
+4
saj to je treba v SLO tudi uvesti!!
ODGOVORI
7 3
Pacho Herrera
24. 10. 2025 15.54
+5
Pravilno !!!
ODGOVORI
7 2
Watchy
24. 10. 2025 15.53
+9
Legalizirati orožje brez nadzora koker v ameriki. Ta tabor niti ni tok švoh.
ODGOVORI
10 1
SDS_je_poden
24. 10. 2025 15.56
+7
Sej se hecaš....da bomo še pri nas imeli strelske pohode po šolah, vrtcih, nakupovalnih središčih.... Niti pod razno. Za posedovanje orožja, moraš biti v glavo zrel in razumen. Večina tudi v odrasli dobi ni taka.
ODGOVORI
9 2
Watchy
24. 10. 2025 15.59
+3
Če se te ujkoti grejo neke moderne križarje in v slovenski vojski imaš tudi župnika kateri je preveč plačan, njegovo delo je da je pač sam tam.Slo vojska je itak šala. V grenladniji ima vsak posameznik orožje doma ki ga lahko uporabi če do česa pride.
ODGOVORI
6 3
SDS_je_poden
24. 10. 2025 16.09
Ne gredo se neke moderne križarje. Ljudi, za profesionalno vojsko pač ni. Ne pri nas, ne pri njih. Ideja o usposobitvi mladih generacij ni slaba. Boljš nekaj znati in nikoli uporabit, kot pa ne znati nič, ko gre za nohte. Ta svet je vse bolj nepredvidljiv, sploh po tem, ko so na drugi strani sveta izvolili multipolarno osebo za predsednika. Danes je tako, jutri je drugače, pojutrišnjem spet tretje....
ODGOVORI
0 0
osservatore
24. 10. 2025 15.49
+8
2 meseca? Premalo, obvezno bi morali uveljaviti tudi v slo.
ODGOVORI
11 3
Victorinox
24. 10. 2025 15.52
+6
Točno tako. Kako zelo manjka reda, discipline, odgovornosti, čuta do domovine in pripadnosti narodu. Tudi to ti da služenje vojaškega roka.
ODGOVORI
7 1
kryptix
24. 10. 2025 15.54
+2
Sem 32 in se strinjam, če bi bil 17 bi te zdejle poslal v 3 pisane marjetice.
ODGOVORI
3 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306