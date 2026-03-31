Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Dobre zgodbe

Hrvaška pisateljica prva na svetu prejela prelomno terapijo

Zagreb , 31. 03. 2026 14.10 pred 54 minutami 3 min branja 10

Avtor:
A.K. STA
Zdravljenje z barokomoro

Hrvaška pisateljica Vedrana Rudan je po navedbah reškega kliničnega centra postala prva pacientka na svetu, pri kateri so z uporabo hiperbarične kisikove terapije (HBOT) odpravili zaplete po obsevanju zaradi raka žolčevodov. Rudan se je po obsevanju spopadala z razjedo na dvanajstniku, po uporabi metode HBOT pa se je stanje zelo izboljšalo.

"Sem prva na svetu, pri kateri reški zdravniki uporabljajo zdravljenje posledic zdravljenja raka z uporabo hiperbarične komore," je kot poroča Net.hr. sporočila znana hrvaška pisateljica Vedrana Rudan in razkrila, da je bila prva na svetu, ki se je zdravila z novo terapijo: "Mislila sem, upala sem, da bom vpisana v svetovno literaturo, sem se pa v svetovno medicino."

Vedrana Rudan je pred letom in pol v drugi ustanovi zdravila metastaze na jetrih s stereotaktično radioterapijo (SBRT). Stranski učinek zdravljenja je bila kronična razjeda na dvanajstniku, zaradi česar je izgubila približno 15 kilogramov, obenem pa je trpela stalne in neznosne bolečine v trebuhu in slabost, so v ponedeljek sporočili iz KBC Rijeka.

To je bistveno poslabšalo kakovost njenega življenja in otežilo nadaljnje uspešno zdravljenje z moderno sistemsko onkološko terapijo, njeno stanje pa se ni izboljšalo kljub vsem uporabljenim standardnim terapijam.

Terapija s HBOT se je po navedbah reškega kliničnega centra že pred tem raziskovala za zdravljenje zapletov klasične radioterapije, a je še nikoli niso uporabili za zaplete pri SBRT.

"Obstajajo študije, ki nakazujejo možno korist uporabe metode HBOT pri zdravljenju posledic standardne radioterapije na prebavni cevi, vendar pregled literature ne kaže podatkov o učinkovitosti uporabe HBOT pri zdravljenju zapletov stereotaktične radioterapije trebuha in medenice na prebavni cevi," so pojasnili. Ob tem so dodali, da je bila zato po njihovih spoznanjih metoda, ki jo je uporabila ekipa zdravnikov KBC Rijeka, izvedena prvič na svetu.

Zdravljenje je bilo po navedbah predstojnice klinike za tumorje Ivane Mikolašević uspešno. "Po opravljeni terapiji pacientka nima več bolečin, nima slabosti, pridobila je telesno težo, kontrolna gastroskopija ob koncu terapije pa kaže na znatno izboljšanje stanja dvanajstnika," je poudarila Mikolašević v sporočilu za javnost.

Rudan je medtem pojasnila, da se že dve leti bori z rakom žolčevodov in da se ji je stanje pred dvema mesecema močno poslabšalo. Imela je hude bolečine, slabost, ni mogla jesti ali piti in je bila ves čas v postelji.

Po uvedbi HBOT se je njeno stanje močno izboljšalo - bolečine so izginile, vrnil se ji je apetit in v dveh tednih je pridobila deset kilogramov. "Terapijo sem končala, zdaj sem doma in uživam v življenju, ki se ga komaj še spominjam. Hodim, jem, pijem, diham. Edini problem je, da ne vem, ali so to sanje ali je res," je izjavila.

Po uspehu pri prvi pacientki v KBC Rijeka že zdravijo tudi drugo pacientko s podobnimi zapleti po obsevanju, pri kateri so se bolečine prav tako hitro umirile. Zdravljenje poteka v sodelovanju multidisciplinarne ekipe onkologov, gastroenterologov, specialistov hiperbarične medicine in kirurgov.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pajo_36
31. 03. 2026 15.36
Ena in edina Vedrana Rudan. Žrtev hrvaške domoljubne politike in desnega divjanja od 90.-ih naprej. Končno ena, ki pove, kakor je. Recimo, kako so 1991 odpustili vse delavce pravoslavne ali srbske nacionalnosti na Radiu Rijeka. Realno, na ravni normalnega človeka, ne medijev. In kako funkcionirajo mediji. KAko zloobna je RKC, ki se je dokopala do moči na Hrvaškem, koruptivno nečloveški družbi. Kako se je ločila od moža, ki jo je celo tepel, bil je Slovenec in kako se v divjanju nacionalizma in desne omejenosti zaljubi v hrvaškega Srba, katerih starši živijo v takratni Srbski Krajini v Benkovcu in kaj je vse delala propaganda.
Odgovori
0 0
Emtisunce
31. 03. 2026 15.35
Mene so v KBC Split oz vojaški bolnici poleg, zdravili po metodi HBOT že leta 2008. Pri nas v UKC LJ, je komora v kleti že 30 let, uporablja pa se zadnjih 5-8 let.
Odgovori
0 0
čevapgpt
31. 03. 2026 15.09
Tudi pri nas imamo hiperbariko za raznorazne bolezni ampak tega ne krije zzzs in zato ni opevana v medijih.
Odgovori
0 0
Hvala...
31. 03. 2026 15.06
Zdravilo proti raku že dolgo obstaja.. 2028 ga bodo objavili..nam pa prodajajo zgodbice za lahko noč
Odgovori
+0
1 1
Spectator936
31. 03. 2026 15.25
Zanesljiv vir prosim?
Odgovori
0 0
Miškolin1890
31. 03. 2026 15.04
Oh joj, odkrivanje tople vode. To sploh ni res, da se je HBOT uporablja po obsevanju na novo. Uporablja se po obsevanju raka na čeljusti, ki bi brez HBOT dobesedno propadla. V Sloveniji je samo nekaj zdravstvenih stanj opravičljivih za HBOT, v tujini nekajkrat več. Mnogo ljudi uporablja HBOT ali mHBOT za wellnes, Izraelci so se hvalili, da imajo za moški wellnes za 6 mesecev vse kapacitete zapolnjene. Namreč med mnogimi mnogimi efekti mHBOT nadzira angiogenezo (ožiljenje) in moški organ ponovno trdno stoji. Izraelci so na novo ožiljenje v udu dokazali z rendgenom ožilja pred in po terapijah. Nekateri imamo zadevo doma in preko 1000 terapij in povem vam samo eno anekdotno: Pri 50. letih sem fasal norice, v bistvu cela družina. terapijo smo delali, ko ni bilo febrilnega stanja, pred in po, in nikogar od nas ni NIČ srbelo. mHBOT zmanjša vnetne citokine, nadzira necrosis faktor alfa, promovira-pohitri celjenje ran tudi do 50%, športniki ga uporabljajo po extra intenzivnih vajah ali ko se polomijo za hitrejše celjenje... Kombinacija s fotobiomodulacijo je fantastična, ker ima PBM enake učinke kot mHBOT, razen ta, da kisik začasno zoži ožilje tudi do 22%, medtem ko ga PBM razširi. Kombinacija obeh je torej fantastiča v alternativni medicini in se uporablja že desetletja.
Odgovori
+2
2 0
31. 03. 2026 14.34
hiperbarična pomaga pri vsem, saj je princip zelo enostaven. Ali je pa dovolj za trajno ozdravitev je vprašanje, vsekakor je vredno preiskusiti. Izgubiti nimaš kaj. Pri nas je premalo zdravljenja na ta način (očitno premalo profitabilno za prodajalce tablet)
Odgovori
+6
7 1
ivan ivanović
31. 03. 2026 14.30
Bravo
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
31. 03. 2026 14.28
odlično
Odgovori
+5
5 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615