Tujina

Hrvaška podrla nov rekord: prihodki tujih turistov 15,3 milijarde evra

Zagreb , 31. 03. 2026 15.28 pred 1 uro 1 min branja 37

Avtor:
A.K. STA
Poletje na Hrvaškem

Prihodki od tujih turistov na Hrvaškem so lani znašali 15,3 milijarde evrov, kar je za dva odstotka več kot leta 2024. V zadnjem lanskem četrtletju so bili s skoraj 1,9 milijarde evrov medletno višji za 3,8 odstotka, so pokazali podatki hrvaške centralne banke (HNB). Hrvaški minister za turizem Tonči Glavina je rezultate označil za rekordne.

Tonči Glavina je z rezultati zadovoljen. "Ob rekordnem številu prihodov in nočitev smo dosegli tudi rekordne prihodke, kar jasno potrjuje, da hrvaški turizem še naprej raste, vendar zdaj na premišljen, strateški in dolgoročno vzdržen način," je sporočil.

Opatija
FOTO: Shutterstock

Pozitivni trendi se nadaljujejo tudi letos, natančne napovedi o nadaljnjem poteku turistične sezone pa je v današnjih negotovih razmerah po njegovih besedah nehvaležno podajati.

"Realno je pričakovati, da se bodo letos bolj kot prej odločitve o potovanjih sprejemale v zadnjem trenutku - večina gostov se bo odločala teden ali dva pred potovanjem," je ocenil.

Na Hrvaškem so lani sicer zabeležili 21,6 milijona turističnih prihodov in 109,6 milijona nočitev. Leto pred tem so zabeležili več kot 21,3 milijona prihodov in 108,7 milijona nočitev. Med najštevilčnejšimi gosti so bili skozi vse leto Slovenci, ki so bili v novembru celo na prvem mestu po številu nočitev med tujimi gosti. Poleti so bili na drugem mestu, takoj za Nemci.

KOMENTARJI37

Grdoba
31. 03. 2026 17.02
Avstrija zaslužila 25 milijard. Pa se nič ne hvalijo in nimajo niti centimeter morja.
Kritikizstajerske
31. 03. 2026 16.59
potem pa se grebejo za km piranskega zaliva....🤮🤮🤮🤮
lambert
31. 03. 2026 16.56
Tudi v tem clanku nekateri primitivci ne morejo preko JJ in SDS-a. Ubogi folk.
Grdoba
31. 03. 2026 16.56
Ti vsako leto jokajo da je msnj gostov in potem čudežno ob koncu leta spet nova rekordna sezona😂...
Ga. Nutrija
31. 03. 2026 16.52
Jaz si sicer hrvaško enostavno privoščim saj sem vikendaš. Te miljarde ustvarjate vi tedenski turisti ki plačujete 1000-1700 € za 3 red ob morju
oježeš
31. 03. 2026 16.51
Sem takoj vedel, bolj jamrajo, večje prihodke imajo. Ali pa mogoče napihujejo, kot politiki. Komurkoli verjeti nima smisla, ker so vsi na pogon samohvale.
Banion
31. 03. 2026 16.50
dobijo za en naš proračun, čudno da niso med prvimi v eu
Ga. Nutrija
31. 03. 2026 16.49
Pri nas denar od morskega turizma pristaja v žepih lastnikov obale italjanom, rusom in albancem. Golob se sicer trudi da bi z blejsko kremšnito nadoknadil izgubljeno ampak zaman
Pa kaj
31. 03. 2026 16.54
Lej.. če greste vi sds-ovci 1x letno v Bovec, to ne pomeni turizem. to je podkupovanje ovac,
Kritikizstajerske
31. 03. 2026 17.01
sds opranec zavozil je vse tvoj jojo...tak da ne cvili in pojdi raje v oš kaki razred naredit
proofreader
31. 03. 2026 16.48
Robi pravi, da lahko veliko prihraniš, če dopustuješ pri prijateljih, ki jim zrihtaš službico.
Kritikizstajerske
31. 03. 2026 17.02
tako kot tvoj janezek ki se šlepa po jahtah...si pozabil zlata ribica sdsovska????
Pa kaj
31. 03. 2026 16.48
brez morja, bi fehtali na Tromostovju. pa se vedno, se jih celo "morje" izseli..le zakaj?? mogoce bi nasi domobrancki sli dol?
Pujček
31. 03. 2026 16.47
Bla, bla. Nemcev je za vzorec, Poljaki, Čehi tudi ne potujejo več masovno. Laž na laž. Janez pa doma je suhi kruh, da lahko gre k roparjem na kopanje v kanalizacijo
Odgovori
Ga. Nutrija
31. 03. 2026 16.45
Mi 3,5 miljard podarimo miljonarjem vsako leto
enkve
31. 03. 2026 16.45
Tudi pod razno ni resničen zapis o povečanem obisku, še ne dolgo nazaj je bila analiza turistične sezone 2025 v njihovem časniku in res so iztržili več kot 2024 obiska turistov in nočitev je bil pa manjši, njihov minister za turizem je komentiral višji iztržek zaradi pretiranega skoka cen in da bo za letos potrebno nekako ukrepat proti tem podražitvam.
oježeš
31. 03. 2026 16.53
Meni je vseeno, če vse skupaj podražijo za 100 ali več %. Saj so sami od sebe odvisni tako za cene, kot kakšno sezono bodo imeli.
Yoda
31. 03. 2026 16.43
Če bi Slovenija imela 1800 km obale, bi tudi mi imeli 15 milijard od turizma... tako pa imamo le 46 km.
Yoda
31. 03. 2026 16.47
vendar smo statistično gledano boljši od Hrvaške.. zaslužimo 3 milijarde od 46km obale...
Banion
31. 03. 2026 16.51
imeli bi več
Jernej Sekirnik
31. 03. 2026 16.41
Vlada pravi, da smo mi najboljši.
wsharky
31. 03. 2026 16.29
jaz zavedni državljan Slovenije svoje noge namakam v Žusterni
Naiskreni
31. 03. 2026 16.24
Ker sloveniji kraljujejo srbi, bo država cez leto ali 2 na istem nivoju kot bih. Tukaj bodo 4 entitete, ki se bodo klali med sabo, ostali 3je Slovenci bodo pa bukov gledal, kaj se je zgodilo in zakaj nimajo nobenih prijateljev več. Kot izrael obesa palestince, tak bodo obesali kmalu Slovence. pa niti zbezat ne morete nikamor, ko vas noben ne mara.. Mogoče bo Trump odprl azilno taborišče, za jajote ko Slovenijo zavzame druga nacija? Ampak se vedno najlepsi in resnični grafit v centu Lj je "Slovenci Rauss".. pa dejansko ste šli, pustil glavno mesto in državo pravim gospodarjem. 🤣🤣🤣
devlon
31. 03. 2026 16.24
S takim ropanjem ne bo problem še povišati prihodke
vicente
31. 03. 2026 16.17
to je prej katastrofa kot uspeh, ta denar so naredili v 4 mesecih, država je ostala brez proizvodnje,ni nekaj za se hvalit
ivan ivanović
31. 03. 2026 16.23
Rekordno se izvaža zdravila, rekordno Končar elektroniko in transformatorje, tudi izvoz plina skokovito raste, projecira se da kmalu preko 30 milijard letno izvoz. Ravno sedaj je nova Firma nastala Verne, ki bo čez 2 meseca po Zagrebu kot 1. mestu v Evropi imela samovozne taksije, lani pa je bil hit DOK KING ki dela robote za čiščenje min in reševanje življenj, imajo 80% svetovnega trga pod sabo, skoz nekaj, ni kaj, lepo se napreduje..skoraj vsakih par let nek nov biser
oježeš
31. 03. 2026 16.56
Ali ti to, o Hrvaški?
Vera in Bog
31. 03. 2026 16.17
Plenkovič ima izjemne rezultate, kaj pa Golob?
devlon
31. 03. 2026 16.25
Golob bo zapovedal dvignit ceno kremšnite na Bledu, pa bo.
