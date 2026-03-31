Hrvaška podrla nov rekord: prihodki tujih turistov 15,3 milijarde evra

Tonči Glavina je z rezultati zadovoljen. "Ob rekordnem številu prihodov in nočitev smo dosegli tudi rekordne prihodke, kar jasno potrjuje, da hrvaški turizem še naprej raste, vendar zdaj na premišljen, strateški in dolgoročno vzdržen način," je sporočil.

Pozitivni trendi se nadaljujejo tudi letos, natančne napovedi o nadaljnjem poteku turistične sezone pa je v današnjih negotovih razmerah po njegovih besedah nehvaležno podajati.

"Realno je pričakovati, da se bodo letos bolj kot prej odločitve o potovanjih sprejemale v zadnjem trenutku - večina gostov se bo odločala teden ali dva pred potovanjem," je ocenil.

Na Hrvaškem so lani sicer zabeležili 21,6 milijona turističnih prihodov in 109,6 milijona nočitev. Leto pred tem so zabeležili več kot 21,3 milijona prihodov in 108,7 milijona nočitev. Med najštevilčnejšimi gosti so bili skozi vse leto Slovenci, ki so bili v novembru celo na prvem mestu po številu nočitev med tujimi gosti. Poleti so bili na drugem mestu, takoj za Nemci.