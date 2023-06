Na hrvaški obali aretirali več domnevnih pedofilov: 'Dobijo najblažjo kazen'

Rovinjska policija pa je aretirala tudi 57-letnega državljana Belgije. Sumijo, da je 7. junija v nudističnem kampu snemal in fotografiral otroke. In podobna zgodba tudi 10 dni prej – gostje rovinjskega kampa so opazili neprimerno obnašanje 63-letnega Avstrijca, ki je otroke snemal. Najprej so ga zaustavili varnostniki, nato še policija.

Že en primer bi bil preveč, a žal jih je bilo precej več. Najprej je 61-letni Nemec v kampu Premantura pri Puli med tuširanjem snemal golega otroka. Policija je moškega prijela. Domačine so dogodki šokirali. Da ni prav oz. da je to "največji kriminal" , pravijo.

Lani so sicer na Hrvaškem zabeležili kar 171 tovrstnih kaznivih dejanj. A preveč storilcev jo odnese z najnižjo možno kaznijo. "Obstaja ta razpon od – do. Vedno torej obstaja možnost, da se storilce kaznuje blažje. In tako se v praksi tudi dela. Pri nas se nikoli ne dosodi najstrožje kazni, ampak vedno najblažjo," pravi predsednica Združenja za pomoč žrtvam pedofilije Ruka Erika Valić.

Da je bila lani v 46 primerih kazen zamenjana z javnimi deli, pa opozori odvetnica Helenca Pirnat Dragičević. "Lahko si mislite, kakšno sporočilo otrokom je to," pravi.

"Večina storilcev je povratnikov, zločin torej ponovijo. In to velja tudi za pedofile. S konkretnim kaznovanjem bi se to s časom zmanjšalo," še dodaja Valićeva. Osumljencem iz Istre sicer grozi od enega do 10 let zaporne kazni, sodili pa jim bodo na Hrvaškem ali pa v njihovih državah.