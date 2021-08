Hrvaška policija obtožena kraje in nasilnega zavračanja afganistanskih beguncev

Britanski časnik The Guardian je zbral pričevanja afganistanskih prosilcev za azil in pridobil ekskluzivno poročilo Danskega sveta za begunce (DRC), ki dokumentira približno 60 nezakonitih zavrnitev beguncev, ki naj bi jih med 16. in 29. avgustom nad afganistanskimi družinami v Bosni, ki so poskušali priti v Evropo, zagrešila hrvaška policija.

Vsaka "zavrnitev" je kršitev Splošne deklaracije o človekovih pravicah, Ženevskih konvencij in zakonodaje EU, saj je prepoved posameznikove pravice do prošnje za azil kršitev človekovih pravic. Do domnevnih zavrnitev naj bi prišlo po tem, ko so talibani prevzeli oblast, ostale države, kot so na primer ZDA, Združeno kraljestvo, Italija in Španija, pa so se trudile, da bi afganistanskim beguncem omogočile varen prehod iz države.

"Ukradli so nam denar in telefone"

Po navedbah žrtev so se hrvaški policisti do njih obnašali nasilno in ponižujoče, med drugim naj bi jim tudi kradli in uničevali njihove osebne stvari. Polovica Afganistancev je bila mladoletnih, 16 ljudi je dejalo, da bodo Hrvati ovirali njihovo prošnjo za azil.

"Na hrvaški meji so nas zavrnili 12-krat. Ukradli so nam denar in telefone," je dejal 25-letni Zihaul al-Haqq, ki prihaja iz Baghlana na severu Afganistana. S svojo 22-letno ženo Maliko je iz države pobegnil leta 2016. "Na zadnje so nam vstop zavrnili med 20. in 21. avgustom. Zdaj je Afganistan v celoti pod talibanskim nadzorom, mi pa smo na begu že pet let in pol. Zelo smo utrujeni," je dejal.