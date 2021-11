Hrvaška policija bo v preiskavi neprijavljenega shoda uporabila posnetke mestnih kamer

Kljub visokemu številu okužb pa je v soboto v Zagrebu potekal množični protest proti covidnim ukrepom, na katerih so protestniki zahtevali predvsem ukinitev covidnih potrdil, ki so v državi obvezna v zdravstvu, sociali, državnih in javnih ustanovah. V Zagreb je z avtobusi prišlo več tisoč ljudi s celotne Hrvaške, na protestih pa je prišlo tudi do izgredov. Med drugim so protestniki na Trgu bana Jelačiča napadli poročevalca televizije RTL Gorana Latkovića. Ta je povedal je, da so ga napadli od zadaj in je dobil dva udarca v glavo in rebra, incident pa bo prijavil policiji.