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Hrvaška policija izvedla nadzor na srečanju predelanih vozil

Zagreb, 02. 11. 2026 12.02 pred 59 minutami 1 min branja 5

Avtor:
M.S.
Vozila na tehničnem pregledu

Hrvaška policija je v soboto zvečer izvedla nadzor na srečanju predelanih avtomobilov v Samoborju, blizu meje s Slovenijo. Osem vozil je bilo napotenih na izredni tehnični pregled. En avtomobil so zaradi nevarne okvare izločili iz prometa.

Policisti so pregledali skupno 57 avtomobilov, od katerih jih je osem končalo na izrednem tehničnem pregledu, poroča net.hr.

Tam je bilo ugotovljeno, da ima eno vozilo nevarno okvaro, zaradi česar je bilo izključeno iz prometa, še sedem pa jih je imelo resno okvaro.

Policisti so ob tem zaznali še skupno 18 kršitev zakona o varnosti cestnega prometa, med drugim prekoračitve hitrosti, vožnjo pod vplivom alkohola, vožnjo brez opravljenega vozniškega izpita, neuporabo varnostnega pasu, neveljavno vozniško dovoljenje in podobno.

"Prisotnost policije je zagotovila preprečevanje morebitnih nezakonitih ravnanj kot tudi ravnanj, ki bi motila državljane ali povzročila kršitev javnega reda in miru, glede na to, da hrup na takšnih zborovanjih pogosto moti kakovost življenja državljanov," so zapisali policisti.

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samobor hrvaška avtomobili

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KOMENTARJI5

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SDS_je_poden
02. 11. 2026 12.50
Hrvaška policija zna in zmore. Zakaj naša ne?
Odgovori
+2
3 1
zajfa
02. 11. 2026 13.07
Policije ni več. To kar imamo danes je skavtski zbor.
Odgovori
0 0
Tomaž Hacin
02. 11. 2026 12.48
Treba je zaseči vozila in jih poslati na uničenje, akterjem pa kazni v šestmesni številki, drugače se to ne bo nikoli nehalo.
Odgovori
+1
2 1
N0EL
02. 11. 2026 12.46
Same stare gare. V prešo z njjimi.
Odgovori
-1
1 2
4krogci
02. 11. 2026 12.34
Kaj tocno je na teh vozilih predelanga? 😂😂😂
Odgovori
+2
3 1
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