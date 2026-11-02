Hrvaška policija izvedla nadzor na srečanju predelanih vozil

Policisti so pregledali skupno 57 avtomobilov, od katerih jih je osem končalo na izrednem tehničnem pregledu, poroča net.hr.

Tam je bilo ugotovljeno, da ima eno vozilo nevarno okvaro, zaradi česar je bilo izključeno iz prometa, še sedem pa jih je imelo resno okvaro.

Policisti so ob tem zaznali še skupno 18 kršitev zakona o varnosti cestnega prometa, med drugim prekoračitve hitrosti, vožnjo pod vplivom alkohola, vožnjo brez opravljenega vozniškega izpita, neuporabo varnostnega pasu, neveljavno vozniško dovoljenje in podobno.