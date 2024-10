Hrvaška policija naj bi nad migranti izvajala spolno in fizično nasilje

Organizacija No Name Kitchen (NNK) je v poročilu, ki ga je posredovala Guardianu, navedla, da hrvaška mejna policija sežiga oblačila, prenosne telefone in potne liste migrantov, ki poskušajo vstopiti iz Bosne in Hercegovine v Evropsko unijo. Nekatere od njih naj bi oropali, pretepli in spolno napadli, nato pa jih nasilno vrnili v BiH.

Poročilu so priložili tudi fotografije sežganih predmetov in pričevanja migrantov o spolnem in fizičnem nasilju mejne policije. Med njimi je tudi pričevanje noseče 23-letne Maročanke iz decembra lani, da so jo hrvaški policisti spolno napadli ter sežgali njene osebne stvari. Kot je še dejala, jo je mejni policist preiskal tudi znotraj njenih genitalij in ji grozil, da jo bo posilil.

NNK je v poročilu še navedla, da je konec lanskega in v začetku letošnjega leta odpotovala na mejo med Hrvaško in BiH, da bi našla dokaze o sežigališčih, ki so jih omenili ljudje v svojih pričevanjih in jih pred tem ni preverila.