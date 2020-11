Minister o obtožbah nasilja nad prebežniki: Cilj je diskreditacija Hrvaške

Na hrvaško policijo že leta letijo očitki o nasilju in nečloveškem ravnanju s prebežniki. Nemški Spiegel je v sredo objavil posnetke in fotografije, ki so nastali marca 2020 v bližini mesta Poljana na hrvaško-bosanski meji. Prikazujejo pa, kako uniformirani moški, domnevno pripadniki hrvaške policije, izvajajo psihično in fizično nasilje nad migranti. Po poročanju medijev naj bi jih tepli s palicami in celo obmetavali s kamenjem.

Ni prvič, da so v javnost prišli grozljivi posnetki ravnanja policije s prebežniki na meji. Maja letos je na primer britanski Guardianobjavil fotografije, ki so prikazovale, kako naj bi policisti na glave iskalcev azila, ki poskušajo prečkati mejo z BiH, z razpršilom narisali križe. Šlo naj bi za taktiko označevanja in ponižanja prebežnikov.