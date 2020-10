Hrvaška policija objavila posnetek napada na Markovem trgu

Za javno objavo približno dve minuti dolgega posnetka ponedeljkovega napada se je policija odločila zaradi namigovanj, da prikrivajo, kaj se je v resnici zgodilo, pojavljale so se tudi različne teorije zarote. "Pokazali smo posnetke, da se vidi, kaj se je zgodilo. Policija izvaja obsežno kriminalistično preiskavo. Potrjeno je, da gre za poskus težkega uboja treh policijskih uslužbencev. Obstajajo tudi elementi, ki kažejo na teroristično dejanje. Nadaljujemo z obsežno preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin," je dejal Nikola Milina, direktor hrvaške policije.

Napad je bil posnet iz treh različnih zornih kotov s pomočjo varnostnih kamer, ki so nameščene na stvbah okoli trga, posnetke pa so za javnost skrajšali in zameglili, zaradi varnostnih razlogov in zato, ker želijo zaščititi identiteto ranjenega policista. Se pa na posnetku vidi, da je napadalec nameraval vstopiti v vladno stavbo, a so ga od tega odvrnili streli policistov.

Hrvaška policija sicer še vedno ni ugotovila, kakšen je bil motiv 22-letnika. Čeprav je hrvaški premier Andrej Plenković dejal, da ima napad elemente terorističnega dejanja, pa napad uradno še ni bil označen za teroristični, pač pa ga trenutno obravnavajo kot poskus trojnega uboja. Po hrvaški zakonodaji je sicer dejanje terorizma tudi napad na javne in državne objekte, zato se hrvaški novinarji sprašujejo, zakaj se ga torej tako ne obravnava. Milina je dejal, da ravno zato, ker še vedno ne vedo motiva.