Hrvaška policija po ropu Slovenke opozarja na tatove na plažah

Nepridiprav je slovensko državljanko oškodoval za nekaj tisoč kun (več sto evrov), je danes sporočila policijska uprava istrske županije. Povedali so, da kriminalisti storilca iščejo.Da bi se izognili podobnim dogodkom, so pozvali obiskovalce plaž k večji previdnosti. Svetujejo jim, naj ne nosijo s seboj večjih zneskov gotovine, dragocenega nakita in drugih vrednih predmetov.

Med drugim so svetovali, naj na plažo nesejo samo najnujnejše stvari in znesek denarja, za katerega ocenijo, da ga bodo potrebovali. Osebne dokumente in denar je treba hraniti na ločenih mestih, če imajo bančne kartice, naj zraven nikakor ne puščajo osebne identifikacijske številke (PIN). Ločeno je treba skriti tudi ključe, posebej tiste, ki vsebujejo imena in številke namestitev.